Ümit Sayın

Hep Senin Yüzünden Çekiyorum bir sevdanın yükünü, yükünü Molam yok ki, dinleyeyim biraz kendimi Çekiyorum bir sevdanın yükünü, yükünü Gözümde yaş, gönlümde yara şu aşk dedikleri Sırtımda bir kambur, bu sevda illeti Nereye gitsem gelir peşimden Bırakmaz ki beni Canım ne isterse yaparım Kime ne, kime ne Canım nereye gitmek isterse giderim Sormam kimseye Canım ne isterse yaparım Kime ne, kime ne Canım nereye gitmek isterse Çeker giderim Beni sen mi yarattın Bu canı bana sen mi verdin Ne istiyorsun benden söyle, hadi söylesene Bela mısın git başımdan Zararlısın kalbime Canım ne isterse yaparım Kime ne, kime ne Canım nereye gitmek isterse giderim Sormam kimseye Canım ne isterse yaparım Sozlerle.com sozlerle Kime ne, kime ne Canım nereye gitmek isterse Çeker giderim Canım ne isterse yaparım Kime ne, kime ne Canım nereye gitmek isterse Çeker giderim Çekiyorum bir sevdanın yükünü, yükünü Molam yok ki, dinleyeyim biraz kendimi

Bana Ne Oldu Yürürken uçuyor Uçupta bazen konmuyor Herşeyi birbirine Karıştırıp duruyor Dikkat, dikkat! Bana ne oldu böyle ne oldu Anlamadım gitti Bana ne oldu böyle ne oldu da Unuttum herşeyi Bana ne oldu böyle ne oldu Anlamadım gitti Bana ne oldu böyle ne oldu da Unuttum herşeyi Dinlemiyor, konuşmuyor Gözlerini kaçırıyor Bir kadın gölgesi Bir görünüp kayboluyor Dikkat, dikkat! Bana ne oldu böyle ne oldu Anlamadım gitti Bana ne oldu böyle ne oldu da Unuttum herşeyi Bana ne oldu böyle ne oldu Anlamadım gitti Bana ne oldu böyle ne oldu da Unuttum her şeyi

Bir Yolunu Bulamadım Kimseyi istemem, hiç kimseyi beklemem Yapayalnız odalarda, asıldı sabahlar Hayatın tadından, biraz da tuzundan Ememedim hazından, sövemedim zorumdan *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok dolandım durdum Bir yolunu bulamadım *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok düşündüm durdum Bir yolunu bulamadım Bir yolunu bulamadım *** Kimseyi istemem, hiç kimseyi beklemem Yapayalnız odalarda, asıldı sabahlar Hayatın tadından, biraz da tuzundan Ememedim hazından, sövemedim zorumdan *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok dolandım durdum Bir yolunu bulamadım *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok düşündüm durdum Bir yolunu bulamadım Bir yolunu bulamadım

Bir Zamanlar Caddesi Burası bir zamanlar caddesi Eskimiş aşkların adresi Bir zamanlar o aşk delisiydi Şimdi bir yabancı gibi Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar yerinden Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar kalbimden *** Yalan yalan yalandı gözleri of Ziyan ziyan ziyan artık sözleri Bir zamanlar o aşk delisiydi Geceleri yanar hiç sönmezdi Bir zamanlar o aşk delisi Şimdi durur bir yabancı gibi *** Burası bir zamanlar caddesi Kafası kaçmışların adresi Bir zamanlar herşey ne güzeldi Şimdi bir kabus gibi Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar yerinden Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar kalbimden *** Yalan yalan yalandı gözleri of Ziyan ziyan ziyan artık sözleri Yalan yalan yalandı gözleri Ziyan ziyan ziyan artık sözleri Yalan yalan yalan Ziyan ziyan ziyan *** Bir zamanlar o aşk delisiydi Geceleri yanar hiç sönmezdi Bir zamanlar o aşk delisi Şimdi durur bir yabancı gibi

Biri Var Kalbinde Yalnızlığın dikenli kollarında Bir gül aradım ömrüm boyunca Kimse yok hep öyle miydi diye kahrolduğumda *** Yalnızlığın dikenli kollarında Bir gül aradım ömrüm boyunca Kimse yok hep öyle miydi diye haykırdığımda *** Biri var kalbinde Saklı durur o derinlerde Bazen rüyalarında Bazen şarkılarda *** Biri var kalbinde Öper koklar seni ya o gecelerde Ve serin sabahla gelen Derin bir solukta *** Yalnızlığın dikenli kollarında Bir gül aradım ömrüm boyunca Kimse yok hep öyle miydi diye haykırdığımda *** Biri var kalbinde Saklı durur o derinlerde Bazen rüyalarında Bazen şarkılarda *** Biri var kalbinde Öper koklar seni ya o gecelerde Ve serin sabahla gelen Derin bir solukta *** Biri var kalbinde Öper koklar seni ya o gecelerde Ve serin sabahla gelen Derin bir solukta *** Yalnızlığın dikenli kollarında Bir gül duldum en sonunda

Biz Kopamayız Bak, yıllar geçti Farkında değiliz sanki Bak, zaman bize neler etti Çok şeyler değişti Evet dediler Birbirini sevenler Birer birer evlendiler Biz sevmedik mi sanki Birleşemedi gitti ellerimiz Biz kopamayız ayrılamayız seninle derdik Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi mahcubuz birbirimize Biz kopamayız ayrılamayız seninle, seninle Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi ağlarız hâlimize *** Seni seçtiğim için pişman değilim Sana aşkım dediğim için Seni sevdiğim için kızgın değil kalbim İyi ki seni sevmişim Biz kopamayız ayrılamayız seninle, derdik Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi mahcubuz birbirimize Biz kopamayız ayrılamayız seninle, seninle Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi ağlarız hâlimize *** Biz kopamayız ayrılamayız seninle, seninle Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi mahcubuz birbirimize Biz kopamayız ayrılamayız seninle, derdik Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi ağlarız hâlimize

Canım Ne İsterse Yaparım Çekiyorum bir sevdanın yükünü yükünü Molam yok ki dinleyim biraz kendimi *** Çekiyorum bir sevdanın yükünü yükünü Gözümde yaş gönlümde yara şu aşk dedikleri Sırtımda bir kambur Sevda illeti Nereye gitsem gelir peşimden Bırakmaz ki beni *** Canım ne isterse yaparım Kime ne kime ne Canım nereye gitmek isterse giderim Sormam kimseye *** Canım ne isterse yaparım Kime ne kime ne Canım nereye gitmek isterse çeker giderim *** Beni sen mi yarattın Bu canı bana sen mi verdin Ne istiyorsun benden söyle Hadi söylesene Bela mısın git başımdan Zararsın kalbime *** Canım ne isterse yaparım Kime ne kime ne Canım nereye gitmek isterse giderim Sormam kimseye *** Canım ne isterse yaparım Kime ne kime ne Canım nereye gitmek isterse çeker giderim *** Canım ne isterse yaparım Kime ne kime ne Canım nereye gitmek çeker giderim *** Çekiyorum bir sevdanın yükünü yükünü Molam yok ki dinleyim biraz kendimi

Deli Öyle yalnızım ki Ölüyorum acımdan Acım bana dost sanki *** Öyle kırgınım ki Dönemiyorum canıma Canım bana tuzak sanki *** "Git" dediler, "uzaklara Sana bir tatil iyi gelir" Öyle uçmuşum ki Düşünüyorum hâlâ, hmm Acaba bu iyi midir? *** Derken ben Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli, ben *** Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli Düşüne düşüne *** Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli, ben *** Öyle bozuğum ki Kuruyorum gece gündüz Kafam olmuş taş gibi *** "Git" dediler, "uzaklara Sana bir tatil iyi gelir" Öyle uçmuşum ki Düşünüyorum hâlâ, hmm Acaba bu iyi midir? *** Derken ben Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli, ben *** Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli Düşüne düşüne *** Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli, ben *** Benim deliliğim bana, bana Benim deliliğim sana, sana Ne yana baksam, kime gitsem Çare değil bana *** Benim deliliğim bana, bana Benim deliliğim sana Ne yana baksam, kime gitsem Çare değil bana *** Derken ben Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli, ben *** Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli Düşüne düşüne *** Deli, deli, deli Deli, deli oldum, deli, ben

Takılma (Orj. Versiyon) Sensiz bu şehrin sokaklarında Aşkı kaybettim bulamıyorum şimdi Sensiz bu şehrin sokaklarında Sarhoşum galiba belamı arıyorum *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Sensiz bu şehrin sokaklarında İstemesem de takıyorum her şeyi kafama Sensiz bu şehrin sokaklarında Her şey ters herkes tuhaf geliyor şimdi bana *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Takıldın ne oldu Hevesin kör oldu Olan hep sana hep sana Hep sana oldu *** Takıldın ne oldu Sevincin yok oldu Olan hep sana hep sana Hep sana oldu *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna