Ümit Sayın

Hicran Şarkı Sözleri
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Hicran olur gönül meskeni
Ne geleni var artık ne de gideni
Bir tutam sevdam olsa
Yalandır, ziyandır bana gözleri
***
Soyunup geldim körfezin koynundan
Anam ağlar ardımdan duası gelir
Yedi tepeli şehrin kadını
Ne bahar ne yazları seninle giyindim
***
Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret
Ben senden geçerim sen benden vazgeç
Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet
Ben senden geçerim sevdalı denizim
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar dinler mi seni?
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar ah...
***
Hicran olur gönül meskeni
Ne geleni var artık ne de gideni
Bir tutam sevdam olsa
Yalandır, ziyandır bana gözleri
***
Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret
Ben senden geçerim sen benden vazgeç
Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet
Ben senden geçerim sevdalı denizim
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar dinler mi seni?
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar dinler mi seni?
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar...
-
Ben puslu bir sabah
Ben yorgun bir akşam
Ya bir çare göster bana
Ya da biraz huzur ver
***
Ben nasıl uyuduysam
İşte öyle uyandım
Yorgun düştüm günden gecelerden
Bana biraz umut ver
Yorgun düştüm günden gecelerden
Allahım sabır ver
***
Gurbet elde anam babam
Nasıl tüter cigaram
***
Hasret nasıl çöker ciğerime
Bunu gönlüme sor
***
Gurbet elde anam babam
Nasıl tüter cigaram
Acımdan öldüm duyan olmadı
Bunu gönlüme sor
***
Acımdan öldüm duyan olmadı
Bunu gönlüme sor
***
Ben sevginin aynası
Ümidimin rüyasıyım
Yorgun düştüm günden gecelerden
Bana biraz umut ver
Yorgun düştüm günden gecelerden
Allahım sabır ver
***
Gurbet elde anam babam
Nasıl tüter cigaram
***
Hasret nasıl çöker ciğerime
Bunu gönlüme sor
***
Gurbet elde anam babam
Nasıl tüter cigaram
Acımdan öldüm duyan olmadı
Bunu gönlüme sor
Hasret nasıl çöker ciğerime
Bunu gönlüme sor
***
Acımdan öldüm duyan olmadı
Bunu gönlüme sor
-
Sana ömrümü verdim
Benden vazgeç diye mi
Sana sevgimi verdim
Nefret duy diye mi
***
Ben sana eğildikçe
Sen kıymet bilmedikçe
Ben yollara düşerim
Güller ağlar içimde
***
Sevgili sultanım
Benim gönül sarayım
Senden çok çekeceyim
Dürü dürü düp dürüp düp düp
***
Sevgili sultanım
Benim gönül sarayım
Daha neler göreceyim
Dürü dürü düp dürüp düp düp
***
Sen benim kaşım gözüme
Bakıpta aldanma
Sever gibi görünüpde
Şeytani yaklaşma
***
Bir insan severse
Kalbi sever ilk önce
Sonra neyi severse
Zarar gelmez kimseye
***
Aklım var düşünüyorum
Gözlerim var görüyorum
Sözlerimle bitmiyorum
Ben sevgiyle yaşıyorum
***
Gönül var sever biter
Gönül var küser gider
Ben sevdaya düşkünüm
Düşkünler beni sever
***
Sevgili sultanım
Benim gönül sarayım
Senden çok çekeceyim
Dürü dürü düp dürüp düp düp
***
Sevgili sultanım
Benim gönül sarayım
Daha neler göreceyim
Dürü dürü düp dürüp düp düp
***
Sen benim kaşım gözüme
Bakıpta aldanma
Sever gibi görünüpde
Şeytani yaklaşma
***
Bir insan severse
Kalbi sever ilk önce
Sonra neyi severse
Zarar gelmez kimseye
***
Sevgili sultanım
Benim gönül sarayım
Senden çok çekeceyim
Dürü dürü düp dürüp düp düp
***
Sen benim kaşım gözüme
Bakıpta aldanma
Sever gibi görünüpde
Şeytani yaklaşma
***
Bir insan severse
Kalbi sever ilk önce
Sonra neyi severse
Zarar gelmez kimseye
-
Dökülür dağların tozu eteği
Gülüm, canım bilirim ben hüzünsün
Nicedir bana küskünsün
***
Kar düşer yollarıma
Varamam sevdiğim sana
Nasıl düğümlenir
Sevincim boğazımda
Hasret kor bir ateştir
Yanar ocağımda
Aşım, suyum, bedenim
Isınır onunla
***
Hanım caneylom
Aşkım caneylom
Nereye gidersem
Gönlüm senindir
***
Hanım caneylom
Balım caneylom
Nereye gidersem
İçim eziktir
***
Hanım caneylom
Aşkım caneylom
Nereye gidersem
Gönlüm senindir
***
Hanım caneylom
Balım caneylom
Nereye gidersem
İçim eziktir
Dökülür dağların tozu eteği
Gülüm, canım bilirim ben hüzünsün
Nicedir bana küskünsün
***
Kar düşer yollarıma
Varamam sevdiğim sana
Nasıl düğümlenir
Sevincim boğazımda
***
Hasret kor bir ateştir
Yanar ocağımda
Aşım, suyum, bedenim
Isınır onunla
***
Hanım caneylom
Aşkım caneylom
Nereye gidersem
Gönlüm senindir
***
Hanım caneylom
Balım caneylom
Nereye gidersem
İçim eziktir
-
Beni çağırma korkar oldum aşkından
Sen beni çağırma yanıp kül olmuş bağrına
Hiç aklımda yokken sevdiğim
Hatırlatma bana kendini
Yüzünü görmek acımı tazeler
Unutmak yalan gelir o an gönlüme
***
Dönüyor başım dönüyor dünya
Duramaz oldum ben karşında
Dönüyor başım dönüyor dünya
Sevdiysen beni bana bağışla
***
Beni çağırma korkar oldum aşkından
Sen beni çağırma yanıp kül olmuş bağrına
Dönüyor başım dönüyor dünya
Duramaz oldum ben karşında
Dönüyor başım dönüyor dünya
Sevdiysen beni bana bağışla
***
Beni çağırma korkar oldum aşkından
Sen beni çağırma yanıp kül olmuş bağrına
Ah neredesin ruhumun bekçisi
Bir son ver bitsin ziyaretim
Tanrı'nın huzur veren kar beyaz ışığı
Al beni bitsin dünya nöbetim
-
Yarim bir duysan sesimi
Kör duman dillerimi
Yarim bir görsen halimi
Akar yağmur gözlerimi
***
Bir gün daha yalnızlıkla
Sensiz bitiyor
Yine yağmurlarla ayrılıkla
Ömür geçiyor
***
Yarim duyarsan beni
Bu kalbimin sesini
Yarim gördüysen beni
Bu sevginin eseri
***
Bir gün daha yalnızlıkla
Sensiz bitiyor
Yine yağmurlarla ayrılıkla
Ömür geçiyor
***
Ufukta bir akşam geceye soyunuyor
Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor
Ufukta bir akşam geceye soyunuyor
Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor
***
Bir gün daha yalnızlıkla
Sensiz bitiyor
Yine yağmurlarla ayrılıkla
Ömür geçiyor
Yarim bir duysan sesimi
Kör duman dillerimi
Yarim bir görsen halimi
Akar yağmur gözlerimi
***
Bir gün daha yalnızlıkla
Sensiz bitiyor
Yine yağmurlarla ayrılıkla
Ömür geçiyor
***
Ufukta bir akşam geceye soyunuyor
Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor
Ufukta bir akşam geceye soyunuyor
Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor
***
Bir gün daha yalnızlıkla
Sensiz bitiyor
Yine yağmurlarla ayrılıkla
Ömür geçiyor
***
Bir gün daha yalnızlıkla
Sensiz bitiyor
Yine yağmurlarla ayrılıkla
Ömür geçiyor
-
Dursun herşey
Sussun herşey
Gün yalan
Nefes almak yalan
***
Dursun herşey
Sussun herşey
Gece yalan
Aşk yalan
***
Nasıl geçer günler
Yaşanmadan biter
Elimden süzülüp
Akıp giden su gibi
***
Bir oyun bir düş gibi
Yaşanır güz gibi
Günler aylar yıllar
Asırlar söner içimde
***
Damdan düşenim
Gözüm iki karam
Bu yer bu gökler
Herşey yalan
***
Damdan düşenim
Gözüm iki karam
Döner ellerim
Gül boşluğundan
***
Dursun herşey
Sussun herşey
Dünya bir rüya
Ölüm yalan
***
Dursun herşey
Sussun herşey
Korku boşuna
Ayrılık yalan
***
Nasıl geçer günler
Yaşanmadan biter
Elimden süzülüp
Akıp giden su gibi
***
Bir oyun bir düş gibi
Yaşanır güz gibi
Günler aylar yıllar
Asırlar söner içimde
***
Damdan düşenim
Gözüm iki karam
Bu yer bu gökler
Herşey yalan
***
Damdan düşenim
Gözüm iki karam
Döner ellerim
Gül boşluğundan
***
Dursun
Sussun herşey
***
Düşünmekten vazgeçer gibiyim
Dursun herşey sussun
Neden sakin değilim
Dursun herşey sussun herşey
Bu ben değilim
-
Eframes yam
Tu di yemal
E ram to se eyam
***
Eframes yam
İşa karma
Nu afet koani za hamfar
***
Tiyaç tiyaç tiyaç tiyaç
Tiyaç tiyaç tiyaç tiyaç
***
Ay yamu sabme
Menya tai söç
Ay ya men naye
Sakaçi miyen vet
***
Ya ven sahve yoho edi soho
Ya mi sahve yoho edi soho
***
Ay ya mu sabme
Menya tai söç
Ay ya men naye
Sakaçi miyen vet
***
Ya ven sahve yoho edi soho
Ya mi sahve yoho edi soho
***
Entanu nebizayar e tanı çi manzar
Ne yahu teyvar nama
Entanu nebizayar e tanı çi manzar
Ne yahu teyvar nama
***
Yamus eveyamus eviyamus eveyamus
Yamus eveyamus eviyamus eveyamus
***
Ley yamaç ley ley yamaç
Yemi ley yamaç semi ley yamaç
Ley yamaç ley ley yamaç
Yemi ley yamaç semi ley yamaç
***
Entanu nebizayar e tanı çi manzar
Ne yahu teyvar nama
Entanu nebizayar e tanı çi manzar
Ne yahu teyvar nama
-
Günlerdir bir kelime dökülmüyor yüreğime
Bana küskün, biraz kızgın ışığım, yol arkadaşım
Günlerden on beş kasım doksan beş bitmeye yakın
Çabalasam biraz daha belki biter bu şarkım
Burda bitmesin bu şarkım
Kendimi size anlatayım
Hiç bir yerde doğmadım
Hiç bir zaman var olmadım
***
Bastığım toprağı yüce sevgiyle kucakladım
Islandığım denizlere saygılarımı sunarım
Bana güneşi veren ışığım olmasaydın nasıl yaşardım
Bir kez daha sana burdan hasretlerimi yolladım
***
İşte şarkım buraya kadar
Hepiniz sevgiyle kalın
Sabırla beni dinlediniz
Teşekkürler ışık dostlarım
-
Sen susunca karışır içim
Tükenir aşkım sensiz gül
Sen açınca çözülür içim
Yaşarım aşkı senle gül
***
Bahar dallarına ayaz vurunca
Boynun bükülüp yas olunca
Sen bir güldün, ben bir gonca
Nasıl büyürüm sensiz olunca?
***
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
***
Sen susunca karışır içim
Tükenir aşkım sensiz gül
Sen açınca çözülür içim
Yaşarım aşkı senle gül
***
Bahar dallarına ayaz vurunca
Boynun bükülüp yas olunca
Sen bir güldün, ben bir gonca
Nasıl büyürüm sensiz olunca?
***
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
***
Yerini al, yüreğimde yerini al
Gül beyaz gül, yanımda kal
Sevgimi al, sakla koynunda
Dokunmasın kimse ona
***
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım