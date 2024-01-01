Ümit Sayın

Mavi Geceler Şarkı Sözleri
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Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Aşk istemediğin kadar var şu yıldızlarda
Sen başını dik tut, o göğsünüde ak
Ben ne paralandım aşk aşk diye
Gönlüm hicran hicran oldu sen bana küstükçe
Gel barışalım.
Gel sevişelim.
Mavi gecelerde bir of çekelim.
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Gel buluşalım ayrılmasın ellerimiz
Ben sana tutsak sende bana bitmesin bu rüya
Gel barışalım.
Gel sevişelim.
Mavi gecelerde bir of çekelim.
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof
Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım canım gel barışalım
Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım mavi gecelerde bir of çekelim...
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof