Ümit Sayın

Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Aşk istemediğin kadar var şu yıldızlarda Sen başını dik tut, o göğsünüde ak Ben ne paralandım aşk aşk diye Gönlüm hicran hicran oldu sen bana küstükçe Gel barışalım. Gel sevişelim. Mavi gecelerde bir of çekelim. Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Gel buluşalım ayrılmasın ellerimiz Ben sana tutsak sende bana bitmesin bu rüya Gel barışalım. Gel sevişelim. Mavi gecelerde bir of çekelim. Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım canım gel barışalım Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım mavi gecelerde bir of çekelim... Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof