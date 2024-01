Ümit Sayın

Ben, hayatın oltasına takılmış bir balığım Hüzün gemileri alır götürür beni Hiç bilmediğim uzaklara Sonra bir can pazarında Satılık şu yüreğim, of *** Akşam mı oldu, yıldızlar mı söndü Bu geceler, bu geceler, bu geceler Düşman bana *** Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman bitecek bu derdim Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman gülecek şu yüzüm *** Bitmez a canım bu dertler bitmez Ömür biter dert bitmez Dönmez a canım giden dönmez Gönlü küsenin yüzü gülmez *** Ben, hayatın oltasına takılmış bir balığım Hüzün gemileri alır götürür beni Hiç bilmediğim uzaklara Sonra bir can pazarında Satılık şu yüreğim, of *** Akşam mı oldu, yıldızlar mı söndü Bu geceler, bu geceler, bu geceler Düşman bana *** Of, aralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman bitecek bu derdim Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman gülecek şu yüzüm *** Bitmez a canım bu dertler bitmez Ömür biter dert bitmez Dönmez a canım giden dönmez Gönlü küsenin yüzü gülmez

Ne verdin neler aldın dünya Ne umdumda ne buldum dünya Ne arzular ne hayallerim vardı, of Soldu hepsi birer, birer Döküldü gönül dalımdan Vuruldu hep ümitlerim Bu hayat yolunda *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Gör artık neler ettin bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya, of, f, of, of *** Yaşam dedin boyun eğdim hep sana A dünya oyun ettin hep sen bana *** Ne arzular ne hayallerim vardı Soldu hepsi birer, birer Döküldü gönül dalımdan Vuruldu hep ümitlerim Bu hayat yolunda *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya