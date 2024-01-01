Ümit Sayın

Günlerdir bir kelime dökülmüyor yüreğime Bana küskün, biraz kızgın ışığım, yol arkadaşım Günlerden on beş kasım doksan beş bitmeye yakın Çabalasam biraz daha belki biter bu şarkım Burda bitmesin bu şarkım Kendimi size anlatayım Hiç bir yerde doğmadım Hiç bir zaman var olmadım *** Bastığım toprağı yüce sevgiyle kucakladım Islandığım denizlere saygılarımı sunarım Bana güneşi veren ışığım olmasaydın nasıl yaşardım Bir kez daha sana burdan hasretlerimi yolladım *** İşte şarkım buraya kadar Hepiniz sevgiyle kalın Sabırla beni dinlediniz Teşekkürler ışık dostlarım