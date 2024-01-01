Çemberimde Gül Oya (Dizi Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Ümit Sayın
Çemberimde Gül Oya (Dizi Müzikleri)
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Günlerdir bir kelime dökülmüyor yüreğime
Bana küskün, biraz kızgın ışığım, yol arkadaşım
Günlerden on beş kasım doksan beş bitmeye yakın
Çabalasam biraz daha belki biter bu şarkım
Burda bitmesin bu şarkım
Kendimi size anlatayım
Hiç bir yerde doğmadım
Hiç bir zaman var olmadım
***
Bastığım toprağı yüce sevgiyle kucakladım
Islandığım denizlere saygılarımı sunarım
Bana güneşi veren ışığım olmasaydın nasıl yaşardım
Bir kez daha sana burdan hasretlerimi yolladım
***
İşte şarkım buraya kadar
Hepiniz sevgiyle kalın
Sabırla beni dinlediniz
Teşekkürler ışık dostlarım