Ümit Sayın

Beni küstürme kendine Küsersem gülemem ki yüzüne Kalbimi kırma boş yere Vicdansız, zulmetme *** Beni küstürme kendine Küsersem gülemem ki yüzüne Kalbimi kırma boş yere Vicdansız, zulmetme *** Ben bu sevdalı yolda Mecnun misali perişan oldumsa Kalbimi kurda kuşa atıp Tanrı'ya yakarıp ağladımsa *** Of, sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sebebi sensin Şu çilekeş kalbimin *** Sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sahibi sensin Şu çilekeş kalbimin *** Düştüm bak, zalim, eline Zehir sürmesen gönül sözüme Kalbimi kırma boş yere Vicdansız, zulmetme *** Ben bu sevdalı yolda Mecnun misali perişan oldumsa Kalbimi kurda kuşa atıp Tanrı'ya yakarıp ağladımsa *** Of, sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sebebi sensin Şu çilekeş kalbimin *** Sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sahibi sensin Şu çilekeş kalbimin

Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet