Ümit Sayın

Takılma Şarkı Sözleri
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Sensiz bu şehrin sokaklarında
Aşkı kaybettim bulamıyorum şimdi
Sensiz bu şehrin sokaklarında
Sarhoşum galiba belamı arıyorum
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Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
***
Sensiz bu şehrin sokaklarında
İstemesem de takıyorum her şeyi kafama
Sensiz bu şehrin sokaklarında
Her şey ters herkes tuhaf geliyor şimdi bana
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
***
Takıldın ne oldu
Hevesin kör oldu
Olan hep sana hep sana
Hep sana oldu
***
Takıldın ne oldu
Sevincin yok oldu
Olan hep sana hep sana
Hep sana oldu
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna