Ümit Sayın

Sensiz bu şehrin sokaklarında Aşkı kaybettim bulamıyorum şimdi Sensiz bu şehrin sokaklarında Sarhoşum galiba belamı arıyorum *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Sensiz bu şehrin sokaklarında İstemesem de takıyorum her şeyi kafama Sensiz bu şehrin sokaklarında Her şey ters herkes tuhaf geliyor şimdi bana *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Takıldın ne oldu Hevesin kör oldu Olan hep sana hep sana Hep sana oldu *** Takıldın ne oldu Sevincin yok oldu Olan hep sana hep sana Hep sana oldu *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna