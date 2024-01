Ümit Yaşar

Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca *** Bütün dünyam kararınca Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa *** Bütün dünyam kararırsa Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki