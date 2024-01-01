Ümit Yaşar

Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden *** Kopardı gönlümden seni ayrılıklar Çılgına döndürdü beni yalnızlığım hani biz ölmeden ayrılamazdık sevmek mi yalandı biz mi yanıldık Yanarım Yanarım sana yanarım. Yanarım kaybolan bana yanarım Ben sana tutsak sen benden uzak Bilemem ben artık nasıl yaşarım *** Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden *** Kopardı gönlümden seni ayrılıklar Çılgına döndürdü beni yalnızlığım hani biz ölmeden ayrılamazdık sevmek mi yalandı biz mi yanıldık *** Yanarım Yanarım sana yanarım. Yanarım kaybolan bana yanarım Ben sana tutsak sen benden uzak Bilemem ben artık nasıl yaşarım

Bu hasret senin sonu ne olacak Ne yapsam ne etsem faydasız Bana gel ne olur beni sev ne olur Sensiz ben böyle çaresiz *** Bu hasret senin sonu ne olacak Ne yapsam ne etsem faydasız Bana gel ne olur beni sev ne olur Sensiz ben böyle çaresiz *** Zor bu akşamlar beni kimler anlar Dinmiyor bu acılar Zor bu akşamlar üstümde umutlar Her yanımda hayalin var Yine bende yalnızlık Yazık bu aşka yazık *** Gel benim ol yine kalbime gir Yerin hazır benim yanımda Bilirsin özlerim bilirsin beklerim Benim bitmez yıllarım ben hep seninle yaşarım *** Gel benim ol yine kalbime gir Yerin hazır benim yanımda Bilirsin özlerim bilirsin beklerim Benim bitmez yıllarım ben hep seninle yaşarım *** Gel benim ol yine kalbime gir Yerin hazır benim yanımda Bilirsin özlerim bilirsin beklerim Benim bitmez yıllarım ben hep seninle yaşarım *** Gel benim ol yine kalbime gir Yerin hazır benim yanımda Bilirsin özlerim bilirsin beklerim Benim bitmez yıllarım ben hep seninle yaşarım *** Gel benim ol yine kalbime gir Yerin hazır benim yanımda Bilirsin özlerim bilirsin beklerim Benim bitmez yıllarım ben hep seninle yaşarım