Nazar Değmesin Şarkı Sözleri
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Ümit Yaşar
Nazar Değmesin
-
ÇARESİZ DERDİMİN SEBEBİ BELLİ
DERMANI YARAMDA ARAMA DOKTOR
ŞİFA BULMAZ GÖNLÜM SENİN ELİNDEN
BOŞUNA ZAMANI HARCAMA DOKTOR
***
AŞK YARASIDIR BU İLAÇ KAPATMAZ
VERDİĞİN TESELLİ BENİ AVUTMAZ
DERMANI YARDADIR SENDE BULUNMAZ
BOŞUNA BENİMLE UĞRAŞMA DOKTOR
***
BEDENİMDE DEĞİL KALBİMDE DERDİ
TEK ALIŞKANLIĞIM BİR ZALİM SEVDİM
SEN ÇEKİL YANIMDAN SEVDİĞİM GELSİN
BOŞUNA ZAMANI TÜKETME DOKTOR
-
Canlanıyor Gözlerimde Yaşananlar Ecel Gibi
Büyüdükçe Aşkın Bende Yığılır Cığ Misali
Avutmuyor Birtek Resim Bitirmiyor Hasretini
Uykular Haramdır Bana Duymadan Nefesini
***
Doğmuyor Sensiz Güneşim Sabahlarım Hep Karanlık
Anlıyorum Geçte Olsa Dönmeyeceksin Artık
***
Ateşlerde Yanacağim Sensiz Deli Olacağim
Koydun Beni Bir Başıma Nasıl Dayanacağım
Kurşun Aşkın Silahında Vurdun Beni En Sonunda
Kuruyan Topraklar Gibi Susadım Sana
-
Geceler yarim oldu
Anam anam garibem
Ağlamak karım oldu
Anam anam anam garibem
Ağlamak karım oldu
Anam garibe
***
Her dertden yıkılmazdı
Anam anam garibem
Sebebim zalim oldu
***
Anam anam garibe
Sebebim zalim oldu anam garibe
***
Bayram gelmiş neyime
Anam anam anam garibe
Kan damlar yüreğime
Anam anam garibe
***
Yaralarım sızlıyor anam anam garibe
Doktor gelmiş neyime
Anam anam garibe
Doktor gelmiş neyime
Anam anam garibe
-
-
Böyle sevmiştim böyle seni birtanem
Ömrümü verirdim hiç düşünmeden
yanımda kalsaydın inan seninle
Sevdikce doğardım her gün yeniden
Böyle sevmiştim böyle seni birtanem
Ömrümü verirdim hiç düşünmeden
yanımda kalsaydın inan seninle
Sevdikce doğardım her gün yeniden
***
Kopardı gönlümden seni ayrılıklar
Çılgına döndürdü beni yalnızlığım
hani biz ölmeden ayrılamazdık
sevmek mi yalandı biz mi yanıldık
Yanarım Yanarım sana yanarım.
Yanarım kaybolan bana yanarım
Ben sana tutsak sen benden uzak
Bilemem ben artık nasıl yaşarım
***
Böyle sevmiştim böyle seni birtanem
Ömrümü verirdim hiç düşünmeden
yanımda kalsaydın inan seninle
Sevdikce doğardım her gün yeniden
Böyle sevmiştim böyle seni birtanem
Ömrümü verirdim hiç düşünmeden
yanımda kalsaydın inan seninle
Sevdikce doğardım her gün yeniden
***
Kopardı gönlümden seni ayrılıklar
Çılgına döndürdü beni yalnızlığım
hani biz ölmeden ayrılamazdık
sevmek mi yalandı biz mi yanıldık
***
Yanarım Yanarım sana yanarım.
Yanarım kaybolan bana yanarım
Ben sana tutsak sen benden uzak
Bilemem ben artık nasıl yaşarım
-
-
-
-
-
Bu hasret senin sonu ne olacak
Ne yapsam ne etsem faydasız
Bana gel ne olur beni sev ne olur
Sensiz ben böyle çaresiz
***
Bu hasret senin sonu ne olacak
Ne yapsam ne etsem faydasız
Bana gel ne olur beni sev ne olur
Sensiz ben böyle çaresiz
***
Zor bu akşamlar beni kimler anlar
Dinmiyor bu acılar
Zor bu akşamlar üstümde umutlar
Her yanımda hayalin var
Yine bende yalnızlık Yazık bu aşka yazık
***
Gel benim ol yine kalbime gir
Yerin hazır benim yanımda
Bilirsin özlerim bilirsin beklerim
Benim bitmez yıllarım
ben hep seninle yaşarım
***
Gel benim ol yine kalbime gir
Yerin hazır benim yanımda
Bilirsin özlerim bilirsin beklerim
Benim bitmez yıllarım
ben hep seninle yaşarım
***
Gel benim ol yine kalbime gir
Yerin hazır benim yanımda
Bilirsin özlerim bilirsin beklerim
Benim bitmez yıllarım
ben hep seninle yaşarım
***
Gel benim ol yine kalbime gir
Yerin hazır benim yanımda
Bilirsin özlerim bilirsin beklerim
Benim bitmez yıllarım
ben hep seninle yaşarım
***
Gel benim ol yine kalbime gir
Yerin hazır benim yanımda
Bilirsin özlerim bilirsin beklerim
Benim bitmez yıllarım
ben hep seninle yaşarım