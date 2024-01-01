Ümit Yaşar

Dön Bebeğim Ağlayamam Haykıramam Öyle Sevdim Yaşayamam Yüreğimi Aldı Gitti Beni Bende Anlayamam *** Dön Bebeğim Yaralı Gölüme Dön Ne Olur Seni Seven Kalbime Çok Mutsuzum Güvenim Yok Kimseye Sen Bir Öldün Ben Binkez Öldüm Seninle *** Bir Masaldı Bir Rüyaydı Deselerde İnanmam Benim İçin Sen Hep Varsın Bu Gerçeği Yok Sayamam *** Dön Bebeğim Yaralı Gölüme Dön Ne Olur Seni Seven Kalbime Çok Mutsuzum Güvenim Yok Kimseye Sen Bir Öldün Ben Binkez Öldüm Seninle

Severmisin Yeniden Gitmek mi, kalmak mı zor olan? Gururu yenmek mi güç olan? Gitmek mi, kalmak mı zor olan? Gururu yenmek mi güç olan? *** Yıkılan, yok olan hayaller ardından Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan Yıkılan, yok olan hayaller ardından Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan *** Bir gece kapına gelsem Seni çok seviyorum desem Bırakır mısın gururunu? Sever misin yeniden? ** Sevmiyorsan söyle Zaten kaderim hep böyle Belki vurulurum Ama düşmem senin önünde *** Bir gece kapına gelsem Seni çok seviyorum desem Bırakır mısın gururu? Sever misin yeniden? *** Sevmiyorsan söyle Zaten kaderim hep böyle Belki vurulurum Ama düşmem senin önünde *** Gitmek mi, kalmak mı zor olan? Gururu yenmek mi güç olan? Yıkılan yok, olan hayaller ardından Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan *** Yıkılan yok, olan hayaller ardından Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan *** Bir gece kapına gelsem Seni çok seviyorum desem Bırakır mısın gururu? Sever misin yeniden? *** Sevmiyorsan söyle Zaten kaderim hep böyle Belki vurulurum Ama düşmem senin önünde *** Bir gece kapına gelsem Seni çok seviyorum desem Bırakır mısın gururu? Sever misin yeniden? *** Sevmiyorsan söyle Zaten kaderim hep böyle Belki vurulurum Ama düşmem senin önünde *** Bir gece kapına gelsem Seni çok seviyorum desem Bırakır mısın gururu? Sever misin yeniden? *** Sevmiyorsan söyle Zaten kaderim hep böyle Belki vurulurum Ama düşmem senin önünde

Rüya Geceler Uzun Bitmiyor Zaman Küsmüş Geçmiyor Yastığım Koynumda Ağladıkça Susuyor Seninle Doğan Güneş Sen Yokken Hiç Doğmuyor Senin Gibi Hiç Kimse Olmuyor Seninle Yağan Yağmur Sen Yokken Hiç Yağmuyor Senin Gibi Hiç Kimse Sevmiyor *** Bir Rüya Gördüm Ben Dün Gece Terk Ettip Gitmişsin Sessizce Ansızın Uyandım Bir Sağa Bir Sola Baktım Yoktun Sen Yanımda Ağladım Ansızın Uyandım Öylece Baka Kaldım Ölümü Düşündüm Ağladım

Benden Sonra Bu günlerde başım duman bir haldeyim yar Hasretinle yanar oldum al beni sar. Aklım almaz bu gidişin neyin nesi yar? Ellerimden bir kuş gibi uçup gittin yar. *** Bir sevda masalı hüzünle bitti , Baharım kış oldu sana sevda çok zordu. Bir sevda masalı hüzünle bitti , Baharım kış oldu sana sevda zor oldu. *** Benden sonra pişman olup sakın ağlama Kalbim senle , gönlüm senle çıkmam yarına *** Bu günlerde başım duman bir haldeyim yar Hasretinle yanar oldum al beni sar. Aklım almaz bu gidişin neyin nesi yar? Ellerimden bir kuş gibi uçup gittin yar.

Deli Gönlüm Ben Seni Adam Sanmıştım Oysa Sen Sahtekar Çıktın Vefasız Sana Nasıl İnandım Ah O Yalan Sözlere Kandım *** Ben Artık Seni İstemiyorum Gönlüme Ondan Vazgeç Diyorum *** Benim Ki Laftan Anlamaz Vurdum Duymaz Hiç Uslanmaz Yalan Yanlış Sevdalarla Şu Gönlüm Hiç Adam Olmaz