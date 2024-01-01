Maraz Şarkı Sözleri
Ümit Yaşar Maraz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Yaşar Maraz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maraz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İçimden söküp de alamazlar ya
Hayalini aklımdan çalamazlar ya
Hayatımdan seni alıp gittiler
Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya
***
İçimden söküp de alamazlar ya
Hayalini aklımdan çalamazlar ya
Hayatımdan seni alıp gittiler
Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya
***
Elini tutmasam uyuyamam ki
Sesini duymasam dayanamam ki
Hayatım meçhule yol almış sanki
Allah'ım bu acı bitsin yeter
***
Elini tutmasam uyuyamam ki
Sesini duymasam dayanamam ki
Hayatım meçhule yol almış sanki
Allah'ım bu acı bitsin yeter
***
Tükendi ümitler kül oldu bitti
Güneşim soldu battı da gitti
Hayatımdan seni alıp gittiler
Yaşama hevesim seninle gitti, seninle gitti
***
Elini tutmasam uyuyamam ki
Sesini duymasam dayanamam ki
Hayatım meçhule yol almış sanki
Allah'ım bu acı bitsin yeter
***
Elini tutmasam uyuyamam ki
Sesini duymasam dayanamam ki
Hayatım meçhule yol almış sanki
Allah'ım bu acı bitsin yeter
***
Elini tutmasam uyuyamam ki
Sesini duymasam dayanamam ki
Hayatım meçhule yol almış sanki
Allah'ım bu acı bitsin yeter
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Bu Gece Yine Sensizliğin Nöbetindeyim
Seviyorum Hasretin Pençesindeyım
Seni Kaybettim Ölümü Hak Ettim
Yüreğinde Yüreğimi Yitirdim
Senden Başka Kimseyi Hiç Kimseyi Sevemiyorum
Allah Kahretsin!
***
Katlanırdım Her Acıya Seninle Olsam
Paylaşırdım Derdini Ben Yanımda Olsan
Hasrete Sattın Ateşe Attın
Yanıyor Yüreğim Diyemiyorum
**
Sevemiyorum Sevemiyorum
Senden Başka Kimseyi Sevemiyorum Canım Yanar
Diyemiyorum Diyemiyorum
Hiç Kimseye Sevgilim Diyemiyorum
***
Ölümüne Bağlıyım Ben Senin Aşkına
Vazgeçmem Assalarda Dar Ağacına
Hasrete Sattın Ateşe Attın
Yanıyor Yüreğim Diyemiyorum
***
Sevemiyorum Sevemiyorum
Senden Başka Kimseyi Sevemiyorum Canım Yanar
Diyemiyorum Diyemiyorum
Hiç Kimseye Sevgilim Diyemiyorum
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Ümitlerim kırılınca
Hayallerim yıkılınca
Ümitlerim kırılınca
Hayallerim yıkılınca
***
Bütün dünyam kararınca
Elden bir şey gelmiyor ki
***
Ah aman vermez geçer zaman
Pişmanlıktır elde kalan
Gerçekleri gördüğün an
Elden bir şey gelmiyor ki
***
Aman vermez geçer zaman
Pişmanlıktır elde kalan
Gerçekleri gördüğün an
Elden bir şey gelmiyor ki
***
Sevilende vefa yoksa
Sevmek bir suç sayılırsa
Sevilende vefa yoksa
Sevmek bir suç sayılırsa
***
Bütün dünyam kararırsa
Elden bir şey gelmiyor ki
***
Ah aman vermez geçer zaman
Pişmanlıktır elde kalan
Gerçekleri gördüğün an
Elden bir şey gelmiyor ki
***
Aman vermez geçer zaman
Pişmanlıktır elde kalan
Gerçekleri gördüğün an
Elden bir şey gelmiyor ki
***
Aman vermez geçer zaman
Pişmanlıktır elde kalan
Gerçekleri gördüğün an
Elden bir şey gelmiyor ki
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Sen gideli
Deli divane yollara düştü İstanbul
İşçisiyle, garsonuyla, balıkçısıyla
Ağzını bıçak açmaz oldu
Sevdiğin insanların
Meyhaneler yitirdi güzelliğini
Göklerin ağlamaklı bir hali var
Denizler unuttu denizliğini
***
Galata köprüsü boşuna bekliyor geçmeni
Boğaz yolları ıssız
Kıyılar gamlı artık
Nereye çevirsek başımızı
Alabildiğine hüzün
Diz boyu karanlık
***
Oysa bahardı gelen
Ağaçlar çiçek açmıştı
Bu en güzeliydi mevsimlerin
Sen olsaydın
Bahçeler dolup taşacaktı hazdan
Her doğan günün
Ayrı bir değeri olacaktı seninle
Bakışlarının değdiği her şey
Bambaşka bir anlam kazanacaktı
Pırıl pııl bir güneşin altında
Kıyılar boyunca uzanacaktı güzelliğin
Gitmeseydin
***
Şimdi yoksun
Yüzü gülmüyor İstanbul’un
Gün boşuna doğuyor
Ay ışığı seninle güzeldi
Şarkılar boşuna söyleniyor
Telefonlar boşuna çakıyor uzun uzun
İçimde heyecandan eser kalmadı
Sen yoksun
-
Hasret tütüyor canımda
Ölüm bir adım yanımda
Gel gözüm, erkek sözüm
Ne olursun gel, öksüzüm..
Gel gitme bir daha
Yaşanacak var daha
***
Yazık etme bu cana GEL..
***
Kapıma dayandı ayrılık yalvardım allahıma
Peşime takıldı yalnızlık
Ne olur gel, gel de bitsin bu ayrılık
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Islak gözlerimle daldım yine resmine
Seven masum kalbimle yandım yine delice
Bu kadar çileye bu kadar eziyete
Layıkmıyım sence
Sende sevdin delice.
Ağlıyorum bulutçasına
Gözyaşlarım yağmurcasına
Dönmüyor gecelerim
Sevdiğim uykulara
Seviyorum taparcasına
Arıyorum çocukçasına
Kaderim senin elinde
Düşmüşüm ocağına
Kırçiçeğim
Sevdiceğim
Dön bana
Islak gözlerimle daldım yine resmine
Seven masum kalbimle yandım yine delice
Bu kadar çileye bu kadar eziyete
Layıkmıyım sence
Sende sevdin delice
Ağlıyorum bulutçasına
Gözyaşlarım yağmurcasına
Dönmüyor gecelerim
Sevdiğim uykulara
Seviyorum taparcasına
Arıyorum çocukçasına
Kaderim senin elinde
Düşmüşüm ocağına
Kırçiçeğim
Sevdicegim
Dön bana
Böylesine bağlandığını bilseydim
Bırakıp gidermiydim seni
Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı
Yarım kalmış aşkımın son noktası
Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır
Seni unuttuğumu sandın belki de İnan ki inan ki sevdiğim unutmadım unutmadım
Unutmadım seni
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