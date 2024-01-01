Ümit Yaşar

Elini Tutmasam İçimden söküp de alamazlar ya Hayalini aklımdan çalamazlar ya Hayatımdan seni alıp gittiler Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya *** İçimden söküp de alamazlar ya Hayalini aklımdan çalamazlar ya Hayatımdan seni alıp gittiler Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya *** Elini tutmasam uyuyamam ki Sesini duymasam dayanamam ki Hayatım meçhule yol almış sanki Allah'ım bu acı bitsin yeter *** Elini tutmasam uyuyamam ki Sesini duymasam dayanamam ki Hayatım meçhule yol almış sanki Allah'ım bu acı bitsin yeter *** Tükendi ümitler kül oldu bitti Güneşim soldu battı da gitti Hayatımdan seni alıp gittiler Yaşama hevesim seninle gitti, seninle gitti *** Elini tutmasam uyuyamam ki Sesini duymasam dayanamam ki Hayatım meçhule yol almış sanki Allah'ım bu acı bitsin yeter *** Elini tutmasam uyuyamam ki Sesini duymasam dayanamam ki Hayatım meçhule yol almış sanki Allah'ım bu acı bitsin yeter *** Elini tutmasam uyuyamam ki Sesini duymasam dayanamam ki Hayatım meçhule yol almış sanki Allah'ım bu acı bitsin yeter

Sevemiyorum Bu Gece Yine Sensizliğin Nöbetindeyim Seviyorum Hasretin Pençesindeyım Seni Kaybettim Ölümü Hak Ettim Yüreğinde Yüreğimi Yitirdim Senden Başka Kimseyi Hiç Kimseyi Sevemiyorum Allah Kahretsin! *** Katlanırdım Her Acıya Seninle Olsam Paylaşırdım Derdini Ben Yanımda Olsan Hasrete Sattın Ateşe Attın Yanıyor Yüreğim Diyemiyorum ** Sevemiyorum Sevemiyorum Senden Başka Kimseyi Sevemiyorum Canım Yanar Diyemiyorum Diyemiyorum Hiç Kimseye Sevgilim Diyemiyorum *** Ölümüne Bağlıyım Ben Senin Aşkına Vazgeçmem Assalarda Dar Ağacına Hasrete Sattın Ateşe Attın Yanıyor Yüreğim Diyemiyorum *** Sevemiyorum Sevemiyorum Senden Başka Kimseyi Sevemiyorum Canım Yanar Diyemiyorum Diyemiyorum Hiç Kimseye Sevgilim Diyemiyorum

Aman Vermez Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca *** Bütün dünyam kararınca Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa *** Bütün dünyam kararırsa Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki

Sen Yoksun Sen gideli Deli divane yollara düştü İstanbul İşçisiyle, garsonuyla, balıkçısıyla Ağzını bıçak açmaz oldu Sevdiğin insanların Meyhaneler yitirdi güzelliğini Göklerin ağlamaklı bir hali var Denizler unuttu denizliğini *** Galata köprüsü boşuna bekliyor geçmeni Boğaz yolları ıssız Kıyılar gamlı artık Nereye çevirsek başımızı Alabildiğine hüzün Diz boyu karanlık *** Oysa bahardı gelen Ağaçlar çiçek açmıştı Bu en güzeliydi mevsimlerin Sen olsaydın Bahçeler dolup taşacaktı hazdan Her doğan günün Ayrı bir değeri olacaktı seninle Bakışlarının değdiği her şey Bambaşka bir anlam kazanacaktı Pırıl pııl bir güneşin altında Kıyılar boyunca uzanacaktı güzelliğin Gitmeseydin *** Şimdi yoksun Yüzü gülmüyor İstanbul’un Gün boşuna doğuyor Ay ışığı seninle güzeldi Şarkılar boşuna söyleniyor Telefonlar boşuna çakıyor uzun uzun İçimde heyecandan eser kalmadı Sen yoksun

Kapıma Dayandı Ayrılık Hasret tütüyor canımda Ölüm bir adım yanımda Gel gözüm, erkek sözüm Ne olursun gel, öksüzüm.. Gel gitme bir daha Yaşanacak var daha *** Yazık etme bu cana GEL.. *** Kapıma dayandı ayrılık yalvardım allahıma Peşime takıldı yalnızlık Ne olur gel, gel de bitsin bu ayrılık