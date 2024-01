Ümit Yaşar

Islak gözlerimle daldım yine resmine Seven masum kalbimle yandım yine delice Bu kadar çileye bu kadar eziyete Layıkmıyım sence Sende sevdin delice. Ağlıyorum bulutçasına Gözyaşlarım yağmurcasına Dönmüyor gecelerim Sevdiğim uykulara Seviyorum taparcasına Arıyorum çocukçasına Kaderim senin elinde Düşmüşüm ocağına Kırçiçeğim Sevdiceğim Dön bana Islak gözlerimle daldım yine resmine Seven masum kalbimle yandım yine delice Bu kadar çileye bu kadar eziyete Layıkmıyım sence Sende sevdin delice Ağlıyorum bulutçasına Gözyaşlarım yağmurcasına Dönmüyor gecelerim Sevdiğim uykulara Seviyorum taparcasına Arıyorum çocukçasına Kaderim senin elinde Düşmüşüm ocağına Kırçiçeğim Sevdicegim Dön bana Böylesine bağlandığını bilseydim Bırakıp gidermiydim seni Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı Yarım kalmış aşkımın son noktası Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır Seni unuttuğumu sandın belki de İnan ki inan ki sevdiğim unutmadım unutmadım Unutmadım seni

Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca *** Bütün dünyam kararınca Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa *** Bütün dünyam kararırsa Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki