Ümit Yaşar

Sen gideli Deli divane yollara düştü İstanbul İşçisiyle, garsonuyla, balıkçısıyla Ağzını bıçak açmaz oldu Sevdiğin insanların Meyhaneler yitirdi güzelliğini Göklerin ağlamaklı bir hali var Denizler unuttu denizliğini *** Galata köprüsü boşuna bekliyor geçmeni Boğaz yolları ıssız Kıyılar gamlı artık Nereye çevirsek başımızı Alabildiğine hüzün Diz boyu karanlık *** Oysa bahardı gelen Ağaçlar çiçek açmıştı Bu en güzeliydi mevsimlerin Sen olsaydın Bahçeler dolup taşacaktı hazdan Her doğan günün Ayrı bir değeri olacaktı seninle Bakışlarının değdiği her şey Bambaşka bir anlam kazanacaktı Pırıl pııl bir güneşin altında Kıyılar boyunca uzanacaktı güzelliğin Gitmeseydin *** Şimdi yoksun Yüzü gülmüyor İstanbul’un Gün boşuna doğuyor Ay ışığı seninle güzeldi Şarkılar boşuna söyleniyor Telefonlar boşuna çakıyor uzun uzun İçimde heyecandan eser kalmadı Sen yoksun

Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca Ümitlerim kırılınca Hayallerim yıkılınca *** Bütün dünyam kararınca Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa Sevilende vefa yoksa Sevmek bir suç sayılırsa *** Bütün dünyam kararırsa Elden bir şey gelmiyor ki *** Ah aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki *** Aman vermez geçer zaman Pişmanlıktır elde kalan Gerçekleri gördüğün an Elden bir şey gelmiyor ki