Severmisin Yeniden Şarkı Sözleri
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Ümit Yaşar
Severmisin Yeniden
-
Gitmek mi, kalmak mı zor olan?
Gururu yenmek mi güç olan?
Gitmek mi, kalmak mı zor olan?
Gururu yenmek mi güç olan?
***
Yıkılan, yok olan hayaller ardından
Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan
Yıkılan, yok olan hayaller ardından
Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan
***
Bir gece kapına gelsem
Seni çok seviyorum desem
Bırakır mısın gururunu?
Sever misin yeniden?
**
Sevmiyorsan söyle
Zaten kaderim hep böyle
Belki vurulurum
Ama düşmem senin önünde
***
Bir gece kapına gelsem
Seni çok seviyorum desem
Bırakır mısın gururu?
Sever misin yeniden?
***
Sevmiyorsan söyle
Zaten kaderim hep böyle
Belki vurulurum
Ama düşmem senin önünde
***
Gitmek mi, kalmak mı zor olan?
Gururu yenmek mi güç olan?
Yıkılan yok, olan hayaller ardından
Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan
***
Yıkılan yok, olan hayaller ardından
Bakarsın boş yere, yalnızlık sana kalan
***
Bir gece kapına gelsem
Seni çok seviyorum desem
Bırakır mısın gururu?
Sever misin yeniden?
***
Sevmiyorsan söyle
Zaten kaderim hep böyle
Belki vurulurum
Ama düşmem senin önünde
***
Bir gece kapına gelsem
Seni çok seviyorum desem
Bırakır mısın gururu?
Sever misin yeniden?
***
Sevmiyorsan söyle
Zaten kaderim hep böyle
Belki vurulurum
Ama düşmem senin önünde
***
Bir gece kapına gelsem
Seni çok seviyorum desem
Bırakır mısın gururu?
Sever misin yeniden?
***
Sevmiyorsan söyle
Zaten kaderim hep böyle
Belki vurulurum
Ama düşmem senin önünde
-
Ağlayamam Haykıramam Öyle Sevdim Yaşayamam
Yüreğimi Aldı Gitti Beni Bende Anlayamam
***
Dön Bebeğim Yaralı Gölüme
Dön Ne Olur Seni Seven Kalbime
Çok Mutsuzum Güvenim Yok Kimseye
Sen Bir Öldün Ben Binkez Öldüm Seninle
***
Bir Masaldı Bir Rüyaydı Deselerde İnanmam
Benim İçin Sen Hep Varsın Bu Gerçeği Yok Sayamam
***
Dön Bebeğim Yaralı Gölüme
Dön Ne Olur Seni Seven Kalbime
Çok Mutsuzum Güvenim Yok Kimseye
Sen Bir Öldün Ben Binkez Öldüm Seninle
-
-
-
Geceler Uzun Bitmiyor Zaman Küsmüş Geçmiyor
Yastığım Koynumda Ağladıkça Susuyor
Seninle Doğan Güneş Sen Yokken Hiç Doğmuyor
Senin Gibi Hiç Kimse Olmuyor
Seninle Yağan Yağmur Sen Yokken Hiç Yağmuyor
Senin Gibi Hiç Kimse Sevmiyor
***
Bir Rüya Gördüm Ben Dün Gece
Terk Ettip Gitmişsin Sessizce
Ansızın Uyandım Bir Sağa Bir Sola Baktım
Yoktun Sen Yanımda Ağladım
Ansızın Uyandım Öylece Baka Kaldım
Ölümü Düşündüm Ağladım
-
-
Bu günlerde başım duman bir haldeyim yar
Hasretinle yanar oldum al beni sar.
Aklım almaz bu gidişin neyin nesi yar?
Ellerimden bir kuş gibi uçup gittin yar.
***
Bir sevda masalı hüzünle bitti ,
Baharım kış oldu sana sevda çok zordu.
Bir sevda masalı hüzünle bitti ,
Baharım kış oldu sana sevda zor oldu.
***
Benden sonra pişman olup sakın ağlama
Kalbim senle , gönlüm senle çıkmam yarına
***
Bu günlerde başım duman bir haldeyim yar
Hasretinle yanar oldum al beni sar.
Aklım almaz bu gidişin neyin nesi yar?
Ellerimden bir kuş gibi uçup gittin yar.
-
Ben Seni Adam Sanmıştım
Oysa Sen Sahtekar Çıktın
Vefasız Sana Nasıl İnandım
Ah O Yalan Sözlere Kandım
***
Ben Artık Seni İstemiyorum
Gönlüme Ondan Vazgeç Diyorum
***
Benim Ki Laftan Anlamaz
Vurdum Duymaz Hiç Uslanmaz
Yalan Yanlış Sevdalarla
Şu Gönlüm Hiç Adam Olmaz
-
Yâr bilirsin, kıyamam sana
Gönlümde bir acı yara
Gözlerim doldu hayalinle
Durma, git, ardına bakma
***
Gözlerim doldu hayalinle
Durma, git, ardına bakma
Yâr inan, yalansız sevdim
Güz ayazlarında yandım
Şimdi ben neylerim, gülüm?
Ah, konuş yâr ne olursun
Bir selamı çok bulursun
Dur canım, yalvarırım
***
Yâr inan, yalansız sevdim
Güz ayazlarında yandım
Şimdi ben neylerim, gülüm?
Ah, konuş yâr ne olursun
Bir selamı çok bulursun
Dur canım, yalvarırım
***
Yâr bilirsin, kıyamam sana
Göğsümde bir acı yara
Soğuk geceler de düşmanım olur
Durma, git, ardına bakma
Soğuk geceler de düşmanım olur
Durma, git, ardına bakma
***
Yâr inan, yalansız sevdim
Güz ayazlarında yandım
Şimdi ben neylerim, gülüm?
Ah, konuş yâr ne olursun
Bir selamı çok bulursun
Dur canım, yalvarırım
***
Yâr inan, yalansız sevdim
Güz ayazlarında yandım
Şimdi ben neylerim, gülüm?
Ah, konuş yâr ne olursun
Bir selamı çok bulursun
Dur canım, yalvarırım
***
Yâr inan, yalansız sevdim
Güz ayazlarında yandım
Şimdi ben neylerim, gülüm?
Ah, konuş yâr ne olursun
Bir selamı çok bulursun
Dur canım, yalvarırım
-