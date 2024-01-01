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7/24 Dinle Nazar Değmesin

Nazar Değmesin Şarkı Sözleri

Ümit Yaşar Nazar Değmesin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Yaşar Nazar Değmesin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nazar Değmesin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Yaşar

Ümit Yaşar

Nazar Değmesin

  • Yanarım

  • Ateşlerde Yanacağım

  • Doktor

  • Geceler Yarim Oldu

  • Nazar Değmesin

  • Bana Abi Deme

  • Kelepçeler

  • Haberim Olsun

  • Son Defa

  • Zor Bu Akşamlar

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