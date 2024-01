Ümit Yaşar

Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden *** Kopardı gönlümden seni ayrılıklar Çılgına döndürdü beni yalnızlığım hani biz ölmeden ayrılamazdık sevmek mi yalandı biz mi yanıldık Yanarım Yanarım sana yanarım. Yanarım kaybolan bana yanarım Ben sana tutsak sen benden uzak Bilemem ben artık nasıl yaşarım *** Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden *** Kopardı gönlümden seni ayrılıklar Çılgına döndürdü beni yalnızlığım hani biz ölmeden ayrılamazdık sevmek mi yalandı biz mi yanıldık *** Yanarım Yanarım sana yanarım. Yanarım kaybolan bana yanarım Ben sana tutsak sen benden uzak Bilemem ben artık nasıl yaşarım