Ümit Yaşar

Nerelerdesin yaşıyor musun acaba? Dönecek misin görecek mıyım bir daha? Senin sesinden duyacak mıyım adimi? Arayacak mıyım senle her anımı? *** Ya gidersen ben ne yaparım Bir kösede sessiz sessiz ağlarım Yüreğime kilit vurup yasaklanırım *** Hadi gel gel gel ağlatma beni Dile düşürme bizi söyletme eli *** Nerelerdesin yaşıyor musun acaba? Dönecek misin görecek miyim bir daha? Senin sesinden duyacak miyim adimi? Arayacak miyim senle her animi? *** Ya gidersen ben ne yaparım Bir kösede sessiz sessiz ağlarım Yüreğime kilit vurup yasaklanırım *** Hadi gel gel gel ağlatma beni Dile düşürme bizi söyletme eli

Farkında mısın bilmem ama Sen eski sen değilsin. Çok değiştin bu aralar Sana bir haller oldu. *** Gitmek isteyen çeker gider Aşkı alamazsın rehin. Ne halin varsa gör artık Umurumda değilsin vallahi Umurumda değilsin. *** Benim için her şey yeniden başladı Hayatımdan çıktığın an Belki bir gün bir araya geliriz Kırmızı kar yağdığı zaman.

Durur zaman durur dünya Sevenlerin çıkmazında Yaşananlar olur rüya Her gecenin sabahında *** Bir ay küser bir yıldız Ben kalırım hep yalnız Sanki senin yokluğunda Dem tutuyor insafsız *** Sevenler gece ölür bunu yalnız seven bilir Hançer değmiş gibi kurşun yemiş gibi Her şey bitmiş gibi sevenler gece ölür *** Yine sonu gelmeyen bir gece Yine bitmeyen bir sensizlik Yıldızlara sor onlar şahit Sevenler gece ölür bunu çeken bilir Ben bilirim ben *** Sevenler gece ölür bunu yalnız seven bilir Hançer değmiş gibi kurşun yemiş gibi Her şey bitmiş gibi sevenler gece ölür