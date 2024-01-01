Umuda Ezgi

Halay Durmaya Yürek et parçası değildir dostlar Sanki yapılmışız birbir kayadan Kavgalarla doğmuşuz biz anamızdan Kan aksa da kanayan yüreğimizden *** Devam dostlar devam halay durmaya Seslerimiz çınlasın yüce dağlarda Fabrikada dağlarda tüm alanlarda Devam dostlar devam halay durmaya *** Sarılmış duruyor kitap elinde Türkü olur konuşur dillerimizde Genceceik bedenler düşerken yere Sevda türküleri yüreklerinde

Savrulma Düşlerim Katıksız uykusuz demsiz koyarlar O gül tenlerinle ceryan salarlar Yarimin öptüğü yerden dağlarlar Savrulma Düşlerim borandır bu *** Betonlarla demirlerle bir sınanıştır Yaranda pençeler acın dilsizdir Ateş çiçekleri çığlık çığlıktır Savrulma düşlerim borandır bu *** Ey umut utandırma beni Serme yorgun dalgalar gibi Keskin çakıl taşlarına sendeleyişmi Bir sevgi kırılmasaydı, bir boran *** Üzülmüşlüğümle gözgözeyken bakma öyle Yanaklarımda acıyor hala gözlerinin sıcak izi

Memleket Ahvali Millet kan uykuda, yurtta soygun var Hırsız belli değil iz belli değil Her tarafta oylum oylum yangın var Ateş belli değil köz belli değil Sağlar can veriyor ölüler vergi Aslanlar şal giyer tilkiler kürkü Herşey pahalandı geçim ne zor ki Çarşı belli değil bez belli değil Oy dilenciler köy köy geziyor Asılsız fasılsız vaad yazıyor Varlık deryasında yokluk yüzüyor Çoklar belli değil az belli değil Ardıçlar kadı oldu çamlar da müftü Gaz yok tuz yok bez yok geçim ne zorki Gücü yeten başkan oldu izzet-i Ağız belli değil söz belli değil

Memleketim Ve Sen Yine hasret duman duman gönlümde Bir seni özledim bir de memleketimi Ağzımda cigaram yürğimde sen Bir seni özledim bir de memleketi Uzandım ranzama boylu boyunca Gardiyan kapıya kilit vurunca Duvara asılı sazım alınca Bir seni özledim bir de memleketimi Hasretinden benim yüreğim yanık Bir avuç gökyüzü etraf karanlık Önümde duruyor zalim parmaklık Bir seni özledim bir de memleketimi

Akşamdan Akşama Gün Tükenir güneş solar Yüreğimde yaram kanar Gözümde kara bulutlar Dolar akşamdan akşama *** Yüreğimde bir eşkiya Kantar çırpar ufuklara Sözümüz vardı dağlara Uçar akşamdan akşama *** Aydın aklıma gelince Hükmedemem yüreğime Bir hüzün inceden ince Çöker akşamdan akşama

Sensiz Olmaz Ayçiçeğim Denizlere ateş saçtım Sular yanmaz ayçiçeğim Boynun bükük gönlün kırık Güneş doğmaz sevdiceğim *** Aydınlığın ardı sıra Umut serptim yıldızlara Anlatılmaz sancılara Bıçak çektim ayçiçeğim *** Oysa ki tüm acıların Bir sahibi var elbette Giden gelmez ölen dönmez Ağlamak zor ayçiçeğim *** Sil artık sil gözlerini Aç umuda yüreğini Susuz ateşsiz olur da Sensiz olmaz ayçiçeğim

Baharla Gelen Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Söküp at karanlığı *** El uzat aydınlığa Baharın aydınlığı Sarsın bizi heryerde Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne

Kırık Dökük Sözler Ay sarı kanamaktaydı Yüreğim bir mavi buluta hasret Rüzgar bir sınır türküsü söylemekteydi Gözü elleri sakiydi gecenin Yokluğun geldi aklıma Ağlamak isterdim Isırıp dudaklarımı Ağlayamadım Bir yıldıza ilişti gözüm Kanadım... Uyandırın anamı söyleyin gidiyorum Yolumu gözlemesin dönemem belki geri *** Babama haber salın allarım onda kalsın Sulasın gün aşırı dönemem belki geri Korulara söyleyin bağlara asmalara Ormanlara söyleyin kuşlara ağaçlara Baygın çocukluğumun çınladığı kırlara Sadece sevdiğimden gizleyin söylemeyin Söylemeyin duymasın duymasın söylemeyin O kadar körpe ki yüreği Bilmiyor yitirmeyi Söylemeyin söylemeyin bu akşam Sevdiğim ağlamasın

Yaylalar Bu tepe karlı tepe Oy yaylalar yaylalar Suları sere serpe Oy yaylalar yaylalar Dediler yar uyumuş yaylalar Oy yaylalar yaylalar Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Fin... *** Uyarttım öpe öpe yaylalar Oy yaylalar yaylalar *** Bu dağın karı menem Gün vursa erimenem Yedi yıl yerde yatsam Aşığım çürümenem