Savrulma Düşlerim Şarkı Sözleri
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Umuda Ezgi
Savrulma Düşlerim
-
Ay sarı kanamaktaydı
Yüreğim bir mavi buluta hasret
Rüzgar bir sınır türküsü söylemekteydi
Gözü elleri sakiydi gecenin
Yokluğun geldi aklıma
Ağlamak isterdim
Isırıp dudaklarımı
Ağlayamadım
Bir yıldıza ilişti gözüm
Kanadım...
Uyandırın anamı söyleyin gidiyorum
Yolumu gözlemesin dönemem belki geri
***
Babama haber salın allarım onda kalsın
Sulasın gün aşırı dönemem belki geri
Korulara söyleyin bağlara asmalara
Ormanlara söyleyin kuşlara ağaçlara
Baygın çocukluğumun çınladığı kırlara
Sadece sevdiğimden gizleyin söylemeyin
Söylemeyin duymasın duymasın söylemeyin
O kadar körpe ki yüreği
Bilmiyor yitirmeyi
Söylemeyin söylemeyin bu akşam
Sevdiğim ağlamasın
-
Katıksız uykusuz demsiz koyarlar
O gül tenlerinle ceryan salarlar
Yarimin öptüğü yerden dağlarlar
Savrulma Düşlerim borandır bu
***
Betonlarla demirlerle bir sınanıştır
Yaranda pençeler acın dilsizdir
Ateş çiçekleri çığlık çığlıktır
Savrulma düşlerim borandır bu
***
Ey umut utandırma beni
Serme yorgun dalgalar gibi
Keskin çakıl taşlarına sendeleyişmi
Bir sevgi kırılmasaydı, bir boran
***
Üzülmüşlüğümle gözgözeyken bakma öyle
Yanaklarımda acıyor hala gözlerinin sıcak izi
-
Millet kan uykuda, yurtta soygun var
Hırsız belli değil iz belli değil
Her tarafta oylum oylum yangın var
Ateş belli değil köz belli değil
Sağlar can veriyor ölüler vergi
Aslanlar şal giyer tilkiler kürkü
Herşey pahalandı geçim ne zor ki
Çarşı belli değil bez belli değil
Oy dilenciler köy köy geziyor
Asılsız fasılsız vaad yazıyor
Varlık deryasında yokluk yüzüyor
Çoklar belli değil az belli değil
Ardıçlar kadı oldu çamlar da müftü
Gaz yok tuz yok bez yok geçim ne zorki
Gücü yeten başkan oldu izzet-i
Ağız belli değil söz belli değil
-
Yine hasret duman duman gönlümde
Bir seni özledim bir de memleketimi
Ağzımda cigaram yürğimde sen
Bir seni özledim bir de memleketi
Uzandım ranzama boylu boyunca
Gardiyan kapıya kilit vurunca
Duvara asılı sazım alınca
Bir seni özledim bir de memleketimi
Hasretinden benim yüreğim yanık
Bir avuç gökyüzü etraf karanlık
Önümde duruyor zalim parmaklık
Bir seni özledim bir de memleketimi
-
-
Gün Tükenir güneş solar
Yüreğimde yaram kanar
Gözümde kara bulutlar
Dolar akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkiya
Kantar çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Aydın aklıma gelince
Hükmedemem yüreğime
Bir hüzün inceden ince
Çöker akşamdan akşama
-
Denizlere ateş saçtım
Sular yanmaz ayçiçeğim
Boynun bükük gönlün kırık
Güneş doğmaz sevdiceğim
***
Aydınlığın ardı sıra
Umut serptim yıldızlara
Anlatılmaz sancılara
Bıçak çektim ayçiçeğim
***
Oysa ki tüm acıların
Bir sahibi var elbette
Giden gelmez ölen dönmez
Ağlamak zor ayçiçeğim
***
Sil artık sil gözlerini
Aç umuda yüreğini
Susuz ateşsiz olur da
Sensiz olmaz ayçiçeğim
-
Yeniden doğar insan
Baharla gelen günde
Güneşe hasret toprak
Bezenir yeşilliğe
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
Söküp at karanlığı
***
El uzat aydınlığa
Baharın aydınlığı
Sarsın bizi heryerde
Türkümüzü yakalım
Gelecek güzel güne
-
Bu tepe karlı tepe
Oy yaylalar yaylalar
Suları sere serpe
Oy yaylalar yaylalar
Dediler yar uyumuş yaylalar
Oy yaylalar yaylalar
Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Fin...
***
Uyarttım öpe öpe yaylalar
Oy yaylalar yaylalar
***
Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Yedi yıl yerde yatsam
Aşığım çürümenem
-
Benim esmer gülüm türkü bakışlım
Seni sarmalara doyamamışım
Benim cevahirim külhan duruşlum
Seni sevmelere doyamamışım
Oğul oğul nerdesin bileyim
Oğul gözünde kirpiğin öpeyim
Oğul sen ölme yerine öleyim
Kanatır yokluğun öldürür beni
Yine cumartesi gönlümde hüzün
Gitmiyor gözümden o güzel yüzün
Dönerim olmuştu ah en son sözün
Dönmedin yıl oldu kanar ağlarım
-
Yürek et parçası değildir dostlar
Sanki yapılmışız birbir kayadan
Kavgalarla doğmuşuz biz anamızdan
Kan aksa da kanayan yüreğimizden
***
Devam dostlar devam halay durmaya
Seslerimiz çınlasın yüce dağlarda
Fabrikada dağlarda tüm alanlarda
Devam dostlar devam halay durmaya
***
Sarılmış duruyor kitap elinde
Türkü olur konuşur dillerimizde
Genceceik bedenler düşerken yere
Sevda türküleri yüreklerinde