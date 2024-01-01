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7/24 Dinle Savrulma Düşlerim

Savrulma Düşlerim Şarkı Sözleri

Umuda Ezgi Savrulma Düşlerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umuda Ezgi Savrulma Düşlerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Savrulma Düşlerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Umuda Ezgi

Umuda Ezgi

Savrulma Düşlerim

  • Sensiz Olmaz Ayçiçeğim

  • Savrulma Düşlerim

  • Memleket Ahvali

  • Memleketim Ve Sen

  • Yaşamak

  • Akşamdan Akşama

  • Baharla Gelen

  • Kırık Dökük Sözler

  • Yaylalar

  • Esmer Gülüm

  • Halay Durmaya

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