Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Umuda Ezgi
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Bu tepe karlı tepe
Oy yaylalar yaylalar
Suları sere serpe
Oy yaylalar yaylalar
Dediler yar uyumuş yaylalar
Oy yaylalar yaylalar
Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Fin...
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Uyarttım öpe öpe yaylalar
Oy yaylalar yaylalar
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Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Yedi yıl yerde yatsam
Aşığım çürümenem
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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