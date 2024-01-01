Ağalar gurbetten geldim Geldim ki nazenim gitmiş Bir daha saz almam hele Salınıp gezenim gitmiş Bir daha saz almam hele Salınıp gezenim gitmiş *** Aynasın verin dizine Sürmeler çeksin gözüne Siyah zülfün mah yüzüne Tarayıp düzenim gitmiş Siyah zülfün mah yüzüne Tarayıp düzenim gitmiş *** Bir daha içmenem bade Sırrımı vermenem yade Uçtu gövel kaldı ya da Göllerde gezenim gitmiş Uçtu gövel kaldı ya da Göllerde gezenim gitmiş *** Emrahım bende varırsam Düşmandan hayıf alırsam Vadem yeter ben ölürsem Kabrimi kazanım gitmiş Vadem yeter ben ölürsem Kabrimi kazanım gitmiş