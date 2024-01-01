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7/24 Dinle Seyir Defteri

Seyir Defteri Şarkı Sözleri

Umut Akar Seyir Defteri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Akar Seyir Defteri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seyir Defteri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Umut Akar

Umut Akar

Seyir Defteri

  • Ağalar Gurbetten Geldim

  • Can Yoldaşım

  • Tu Zaf Kuta Mi Vir

  • İlk Gün Işığı

  • Apê Me

  • Hayal Kırıklarım

  • Yarê

  • Pirim Ali

  • Taze Karlar

  • Tew Weyvike

  • Ninnayê

  • Çenek

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