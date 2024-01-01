Seyir Defteri Şarkı Sözleri
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Serap görüp çöl gezerim
Gezip gözyaşım dökerim
Can yoldaşımı özlerim
Dertli başım taht eylerim
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Canım benim canım
Canım candan yoldaşım
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Yaprak yaprak yıl dökerim
Daldan ayrı tek gezerim
Yürekten yüreğe dostluk ekerim
Ekip can yoldaşım ne biçerim
***
Canım benim canım
Canım candan yoldaşım
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Ağalar gurbetten geldim
Geldim ki nazenim gitmiş
Bir daha saz almam hele
Salınıp gezenim gitmiş
Bir daha saz almam hele
Salınıp gezenim gitmiş
***
Aynasın verin dizine
Sürmeler çeksin gözüne
Siyah zülfün mah yüzüne
Tarayıp düzenim gitmiş
Siyah zülfün mah yüzüne
Tarayıp düzenim gitmiş
***
Bir daha içmenem bade
Sırrımı vermenem yade
Uçtu gövel kaldı ya da
Göllerde gezenim gitmiş
Uçtu gövel kaldı ya da
Göllerde gezenim gitmiş
***
Emrahım bende varırsam
Düşmandan hayıf alırsam
Vadem yeter ben ölürsem
Kabrimi kazanım gitmiş
Vadem yeter ben ölürsem
Kabrimi kazanım gitmiş
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