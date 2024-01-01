Umut Akyürek

Başka Söz Söylemem Bahar pembe beyaz olur Güzeller neşeli olur Aman ah aman güzel gözlü civan *** Yolunu gözlemekten Günlerce beklemekten Aman ah aman yandım halim yaman *** Sesinde aşkın nağmesi vardı Bülbül gibi şakardı Yolunu gözlemekten Günlerce beklemekten Aman ah aman yandım halim yaman

Madem Küstün Dargındın Madem küstün dargındın neden geldin ağladın Rıhtımda boynun bükülüp bana mendil salladın Nu halinle beni şifasız yaraladın şifasız yaraladın Rıhtımda boynun büküp bana mendil salladın

Çekemezler Sevgimizi Çekemezler sevgimizi Bilemezler kalbimizi Tanrı yazmış bize bizi Sen benimsin ben de senin *** Duvağında beyaz tüller Yanağında gonca güller Girmesin araya eller Sen benimsin ben de senin *** Mutlu geçsin günlerimiz Sevgi dolu kalplerimiz Ömür boyu beraberiz Sen benimsin ben de senin

Yitirmişim Ben Gülümü Yitirmişim ben gülümü Uçurmuşum bülbülümü Kim görmüş ki güldüğümü Derbederim derbeder *** Unutulmakmış kaderim Beni bu hallere koyan Benden beter olsun derim *** Ne baharım var ne de yazım Ne dile gelen bir sazım Ak değil karaymış yazım Derbederim derbeder *** Unutulmakmış kaderim Beni bu hallere koyan Benden beter olsun derim

Nereden Sevdim O Zalim kadını Nereden sevdim o zalim kadını Nereden sevdim o zalim kadını Bana zehir etti hayatın tadını Bana zehir etti hayatın tadını *** Söylemem sormayın asla adını Söylemem sormayın asla adını Bana zehir etti hayatın tadını Bana zehir etti hayatın tadını

Unutmadım Seni Ben Unutmadım seni ben Unutmadım, unutmadım Her zaman, her zaman Her zaman kalbimdesin *** Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin *** Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin *** Anlaşıldı sen geri Dönülmeyen, dönülmeyen Dönülmeyen yerdesin Anlaşıldı sen geri Dönemeyeceksin *** Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin *** Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin

Soğuk Odalar Sensiz geçen uzun günler Bir gün olur elbet biter Yarım kalan aşkımız yar Kavuşuruz devam eder *** ben soğuk odalarda yaşıyorken yalnızlığı Hasret omuzumda düşünürken sensizliği *** Bir gönül ateşi yakar ayrılık Çileyi canıma katar ayrılık Bir sevda yangını yakar ayrılık Hasreti kadere katar ayrılık *** Sensiz geçen uzun günler…

Sevme Beni Ağlatıp küstüreceksen Hep boyun büktüreceksen Gözyaşı döktüreceksen Sevme beni sevme beni *** Kalpten silip atacaksan Derdime dert katacaksan Başka bir el tutacaksan Sevme beni sevme beni *** Halimi bilmeyeceksen Gidip de dönmeyeceksen Yolumda ölmeyeceksen Sevme beni sevme beni

Felek Felek beni kul eyledi Yaktı yıktı kül eyledi Kırıp geçti aşk dalımı Vefasıza yol eyledi *** Benim ahım sana kalmaz Yalan dünyam neden gülmez Vefasıza güven olmaz Vefa dedim güldü geçti *** Çok ağladım güldü geçti Yolu oldum bastı geçti Kulu oldum küstü gitti Kadersizim neyleyeyim.

Bir Daha Aşık Olmayacağım Bir daha bir daha Aşık olmayacağım Kimseyi hiç kimseyi Sevmeyecek sevmeyeceğim *** Ne uzanan ellere Ne verilen sözlere *** Ne yaşaran gözlere İnanamam ben artık *** Bir seni sevmiştim ölesiye Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Nasıl nasıl terk ettin beni *** Ne uzanan ellere Ne verilen sözlere Ne yaşaran gözlere İnanmam ben artık

İçimde Kanımsın Beklemekten yoruldum Gelme artık istemem Yetiyor şimdi bana Sensiz seni düşünmek *** Beklemekten yoruldum Gelme artık istemem Yetiyor şimdi bana Sensiz seni düşünmek *** İçimde kanımdasın Terk edip gidemem ki Sen benden bir parçasın Senden ayrılamam ki *** İçimde kanımdasın Terk edip gidemem ki Sen benden bir parçasın Senden ayrılamam ki *** Hangi kuvvet ayırır Seni benden bilemem Zincirle bağlanmışım Senden ayrılamam ki *** Hangi kuvvet ayırır Seni benden bilemem Zincirle bağlanmışım Senden ayrılamam ki *** İçimde kanımdasın Terk edip gidemem ki Sen benden bir parçasın Senden ayrılamam ki *** İçimde kanımdasın Terk edip gidemem ki Sen benden bir parçasın Senden ayrılamam ki

Kapris Seni niçin kıskanayım Benden başka seven yok ki Kimin elinden alayım Söyle neden bu kaprisin *** Düğümlüyüz çözemezsin Sen ellerle gezemezsin Seviyorum gidemezsin Kemer gibi belindeyim *** Saçın vardı ipek gibi Kokluyorum çiçek gibi Adını hiç bilen yok ki Söyle neden bu kaprisin *** Düğümlüyüz çözemezsin Kimselerle gezemezsin Seviyorum gidemezsin Kemer gibi belindeyim

Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni Dünyada ne günler yaşadım gördüm Bir bahar gibiydim kışlara döndüm Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençlik gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Perişan gençliğim üzgün bakıyor Kalbimi bir korku sarmış yakıyor Şimdi gözlerimden kanlar akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni Şimdi gözlerimden kanlar akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençlik gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni