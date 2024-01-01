Umut Akyürek

-
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Nerelere gideyim
Kara bahtım gülmeye
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben ne ettim feleğe
Verdi bana bu derdi
Yıllardır hep ağlattın
Şu gönlüm güldürmedi
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
-
-
Bahçeye indim ki asma salıncak
Yar gelip yar gelip sallanacak
Akşamdan sonra neler olacak
Yar gelip yar gelip sallanacak
Benim güzel yarim sallanacak
***
Eyvah! O üç çifte kayık aldı karârım
Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde
(Ah Ah)
Ey şûh, Nedîmâ ile bir seyrin işitdik
Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde
(Aman Aman)
***
(of of of)
Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde
(gönül ey)
***
"Eyvah! O üç çifte kayık aklımı başımdan aldı
Şarkı okuyarak geçen bir afet var içinde
Ey şuh! Nedim ile gezdiğini duyduk
Göksu'ya gidip içip eğlenmişsiniz"
***
Bahçeye indim ki süslü salıncak
Yar gelip yar gelip sallanacak
Akşamdan sonra neler olacak
Yar gelip yar gelip sallanacak
Benim güzel yârim sallanacak
***
Yâr gelip yâr gelip sallanacak
-
Uzun yıllar ötesinden, hatırını sorayım mı
Sana gönül bahçesinden, bir demet gül vereyim mi
Canım benim gülüm benim, bir demet gül vereyim mi
Senden haber gelmeyince, bir kar yağar ince ince
Sevgilim diye her gece, karanlığı sarayım mı
Almamış gibi yazımı, güldürmesen de yüzümü
Dile getirip sazımı, bir selam göndereyim mi
-
Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü
Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni
***
Dünyamı karartsalar, görmemem için seni
Büyüler yaptırsalar, sevmemem için seni
Gurbete gönderseler, kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni
-
Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın
Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla
Başımı göğsüne koysam, beni okşar mısın
***
Gel yanıma yanıma çapkın güzelim
Sevdalıyım ben sana ezeli
Her halinde var bir başkalık
Yüreğim çok yanık
***
Bir görüşte sevdim seni, ne kadar üzdün beni
İnan artık sözlerime, biraz bak gözlerime
Kalbimin üstüne gel yat, biraz bak gözlerime
***
Gel yanıma yanıma çapkın güzelim
Sevdalıyım ben sana ezeli
Her halinde var bir başkalık
Yüreğim çok yanık
-
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yasamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
-
Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
***
Paydos mutluluğa paydos artık
Kaderim gülse de hoş gülmese de
-
Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda
Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana
Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda
Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık
***
Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum
Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun
Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum
Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm , sana küstüm konuşmam artık
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
-
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Bir yer ki sevenle sevilenlerden eser yok
Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok
Bir yer ki sevenle sevilenlerden eser yok
-
Ellerinden kim tutsun
Gözlerine kim baksın
Kim? yaşlı çınar altında
Kucağında uyutsun
***
Yollar ayrı yollar uzak
Hem de karanlık
Kader böyleymiş sevgilim
Ayrılıyoruz artık
***
Şimdi benden çok uzak
Çok uzak bir yerdesin
Ah! bilmiyorum nerdesin
Hangi gönüldesin?
***
Yollar ayrı yollar uzak
Hem de karanlık
Kader böyleymiş sevgilim
Ayrılıyoruz artık
-
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
***
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için