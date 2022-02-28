Biraz Kül Biraz Duman Şarkı Sözleri
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Umut Akyürek
Biraz Kül Biraz Duman
Tüm Şarkıları
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Biraz kül
Biraz duman
O benim işte, o benim işte
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Biraz kül
Biraz duman
O benim işte, o benim işte
***
Kerem misali yanan
O benim işte, o benim işte
***
Kerem misali yanan
Ah, o benim işte, o benim işte
***
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
***
Beni sevdiğin zaman
O benim işte, o benim işte
***
Beni sevdiğin zaman
Ah, o benim işte, o benim işte