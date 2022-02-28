Umut Akyürek

Biraz kül Biraz duman O benim işte, o benim işte *** Biraz kül Biraz duman O benim işte, o benim işte *** Kerem misali yanan O benim işte, o benim işte *** Kerem misali yanan Ah, o benim işte, o benim işte *** İnanma gözlerine Ben, ben değilim İnanma gözlerine Ben, ben değilim *** Beni sevdiğin zaman O benim işte, o benim işte *** Beni sevdiğin zaman Ah, o benim işte, o benim işte