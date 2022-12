Umut Akyürek

Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun bana aşkım geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu