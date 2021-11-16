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7/24 Dinle Umut Akyurek
Umut Akyurek

Umut Akyurek

En Çok Dinlenen Umut Akyurek Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İçimde Kanımdasın

Umut Akyurek 04:01
02

Çekemezler Sevgimizi

Umut Akyurek 03:36
03

Yollar Ayrı

Umut Akyurek 04:13
04

Yitirmişim Ben Gülümü

Umut Akyurek 02:35
05

Uzun Yıllar Ötesinden

Umut Akyurek 06:14

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