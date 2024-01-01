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7/24 Dinle Tıbbiyeli Bestekarlar

Tıbbiyeli Bestekarlar Şarkı Sözleri

Umut Akyürek Tıbbiyeli Bestekarlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Akyürek Tıbbiyeli Bestekarlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tıbbiyeli Bestekarlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Umut Akyürek

Umut Akyürek

Tıbbiyeli Bestekarlar

  • Gezerim Sahili Sanki Benimlesin

  • Çok Çekti Bu Biçare Gönül Yarin Elinden

  • Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım

  • Seni Zambak Gibi Gördükçe Açık Pencerede

  • Zeytin Gözlüm Sana Meylim Nedendir

  • Gördüm Seni Sevdim Güzelim

  • Gözlerinden İçti Gönlüm

  • Mest Olur Ta Haşre Dek Seyr Eden Didarın

  • Bir Kelebeksin Gonca Çiçeksin

  • Sen Öğrettin Sevileni Anmasını

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