Umut Akyürek

Gözlerinden içti gönlüm neşeyi Senden öğrendim gönülden sevmeyi *** Sildi aşkın gözlerimden her şeyi Senden öğrendim gönülden sevmeyi *** Sen ışıksın, ben senin pervanenim Mestinim, meftununum, dîvanenim Ben senin gölgen değil de ya nenim Senden öğrendim gönülden sevmeyi

SEVİLENİ ANMASINI, HER SÖZÜNE KANMASINI KEREM GİBİ YANMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** SEVDA İLE COŞMASINI, AŞKA DOĞRU KOŞMASINI, YÜREK YÜREK TAŞMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ, ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ, SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ *** SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** DARGINLAŞIP , BARIŞMASINI, İHTİRASLA SARIŞMAYI, BİR SON İÇİN YARIŞMAYI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** SEVDA İLE COŞMASINA, AŞKA DOĞRU KOŞMASINI, YÜREK YÜREK TAŞMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ, ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ, SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.