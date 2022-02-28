Umut Akyürek

Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla Başımı göğsüne koysam, beni okşar mısın *** Gel yanıma yanıma çapkın güzelim Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim çok yanık *** Bir görüşte sevdim seni, ne kadar üzdün beni İnan artık sözlerime, biraz bak gözlerime Kalbimin üstüne gel yat, biraz bak gözlerime *** Gel yanıma yanıma çapkın güzelim Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim çok yanık