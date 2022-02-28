Gül Olsam Ya Sümbül Olsam Şarkı Sözleri
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Umut Akyürek
Gül Olsam Ya Sümbül Olsam
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Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın
Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla
Başımı göğsüne koysam, beni okşar mısın
***
Gel yanıma yanıma çapkın güzelim
Sevdalıyım ben sana ezeli
Her halinde var bir başkalık
Yüreğim çok yanık
***
Bir görüşte sevdim seni, ne kadar üzdün beni
İnan artık sözlerime, biraz bak gözlerime
Kalbimin üstüne gel yat, biraz bak gözlerime
***
Gel yanıma yanıma çapkın güzelim
Sevdalıyım ben sana ezeli
Her halinde var bir başkalık
Yüreğim çok yanık