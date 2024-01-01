Umut Akyürek

Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yasamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Gönlündeki derdi siler atarım Ümit pınarıyla coşar akarım Kış göstermem sana ben hep baharım Gülü susuz seni aşksız bırakmam

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Nerelere gideyim Kara bahtım gülmeye *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben ne ettim feleğe Verdi bana bu derdi Yıllardır hep ağlattın Şu gönlüm güldürmedi Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye

Salıncak Bahçeye indim ki asma salıncak Yar gelip yar gelip sallanacak Akşamdan sonra neler olacak Yar gelip yar gelip sallanacak Benim güzel yarim sallanacak *** Eyvah! O üç çifte kayık aldı karârım Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde (Ah Ah) Ey şûh, Nedîmâ ile bir seyrin işitdik Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde (Aman Aman) *** (of of of) Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde (gönül ey) *** "Eyvah! O üç çifte kayık aklımı başımdan aldı Şarkı okuyarak geçen bir afet var içinde Ey şuh! Nedim ile gezdiğini duyduk Göksu'ya gidip içip eğlenmişsiniz" *** Bahçeye indim ki süslü salıncak Yar gelip yar gelip sallanacak Akşamdan sonra neler olacak Yar gelip yar gelip sallanacak Benim güzel yârim sallanacak *** Yâr gelip yâr gelip sallanacak

Uzun Yıllar Ötesinden Uzun yıllar ötesinden, hatırını sorayım mı Sana gönül bahçesinden, bir demet gül vereyim mi Canım benim gülüm benim, bir demet gül vereyim mi Senden haber gelmeyince, bir kar yağar ince ince Sevgilim diye her gece, karanlığı sarayım mı Almamış gibi yazımı, güldürmesen de yüzümü Dile getirip sazımı, bir selam göndereyim mi

Dilimi Bağlasalar Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni *** Dünyamı karartsalar, görmemem için seni Büyüler yaptırsalar, sevmemem için seni Gurbete gönderseler, kan doldursa içimi Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni

Gül Olsam ya Sümbül Olsam Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla Başımı göğsüne koysam, beni okşar mısın *** Gel yanıma yanıma çapkın güzelim Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim çok yanık *** Bir görüşte sevdim seni, ne kadar üzdün beni İnan artık sözlerime, biraz bak gözlerime Kalbimin üstüne gel yat, biraz bak gözlerime *** Gel yanıma yanıma çapkın güzelim Sevdalıyım ben sana ezeli Her halinde var bir başkalık Yüreğim çok yanık

Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok Artık yeşerecek bir dalım yok Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar gelse de hoş gelmese de *** Paydos mutluluğa paydos artık Kaderim gülse de hoş gülmese de

Sana Küstüm Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık *** Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm , sana küstüm konuşmam artık *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık

Artık Bu Solan Bahçede Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Bir yer ki sevenle sevilenlerden eser yok Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok Bir yer ki sevenle sevilenlerden eser yok

Yollar Ayrı Yollar Uzak Ellerinden kim tutsun Gözlerine kim baksın Kim? yaşlı çınar altında Kucağında uyutsun *** Yollar ayrı yollar uzak Hem de karanlık Kader böyleymiş sevgilim Ayrılıyoruz artık *** Şimdi benden çok uzak Çok uzak bir yerdesin Ah! bilmiyorum nerdesin Hangi gönüldesin? *** Yollar ayrı yollar uzak Hem de karanlık Kader böyleymiş sevgilim Ayrılıyoruz artık