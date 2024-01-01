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7/24 Dinle O Dudaklar Bülbülleşiyor

O Dudaklar Bülbülleşiyor Şarkı Sözleri

Umut Akyürek O Dudaklar Bülbülleşiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Akyürek O Dudaklar Bülbülleşiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Dudaklar Bülbülleşiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Umut Akyürek

Umut Akyürek

O Dudaklar Bülbülleşiyor

  • Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam

  • O Dudaklar Yine

  • Ben Küskünüm Feleğe

  • Salıncak

  • Uzun Yıllar Ötesinden

  • Dilimi Bağlasalar

  • Gül Olsam ya Sümbül Olsam

  • Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok

  • Sana Küstüm

  • Artık Bu Solan Bahçede

  • Yollar Ayrı Yollar Uzak

  • Ada Sahillerinde Bekliyorum

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