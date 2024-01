Umut Akyürek

Bahçeye indim ki asma salıncak Yar gelip yar gelip sallanacak Akşamdan sonra neler olacak Yar gelip yar gelip sallanacak Benim güzel yarim sallanacak *** Eyvah! O üç çifte kayık aldı karârım Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde (Ah Ah) Ey şûh, Nedîmâ ile bir seyrin işitdik Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde (Aman Aman) *** (of of of) Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde (gönül ey) *** "Eyvah! O üç çifte kayık aklımı başımdan aldı Şarkı okuyarak geçen bir afet var içinde Ey şuh! Nedim ile gezdiğini duyduk Göksu'ya gidip içip eğlenmişsiniz" *** Bahçeye indim ki süslü salıncak Yar gelip yar gelip sallanacak Akşamdan sonra neler olacak Yar gelip yar gelip sallanacak Benim güzel yârim sallanacak *** Yâr gelip yâr gelip sallanacak

Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için