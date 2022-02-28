Umut Akyürek

-
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yasamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
-
Ben soğuk memleketin sıcak yüreği
Sen garip gönlümün güzel meleği
Ben soğuk memleketin sıcak yüreği
Sen garip gönlümün güzel meleği
***
Sen hayatımın beklenen dileği
Gönlümün gülü
Hoş geldin, hoş geldin
***
Her koşulda yoldaş gibi, sırdaşız arkadaş gibi
Ölene dek yanındayım, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Evimiz mabettir bana, aşkın muhabbettir bana
Sevmek ibadettir bana, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın
Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın
Eminim son kararımsın, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim
Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim
Her görüşte hac ederim bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Ben karlı tepelerin yalnız kartalı
Sen rüyalarımın peri masalı
Ben karlı tepelerin yalnız kartalı
Sen rüyalarımın peri masalı
***
Dünyama can geldi seni bulalı
Gönlümün gülü
Hoş geldin, hoş geldin
***
Her koşulda yoldaş gibi, sırdaşım arkadaş gibi
Ölene dek yanındayım, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Evimiz mabettir bana, aşkın muhabbettir bana
Sevmek ibadettir bana, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın
Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın
Eminim son kararımsın, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim
Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim
Her görüşte hac ederim bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
***
Bir dadaş gibi (bir dadaş gibi)
Bir dadaş gibi
-
Cana bizim esrarımız imlalara sığmaz
Yanılsa da bende biri işalara sığmaz
Gözlerimden ceyhun eden dane -i aşkın
Bir katredir amma yedi deryalara sığmaz
Aşıkta olan der-ü alem hicr ile gam
Neşr olsa eğer dağlara sahralara sağmaz
Bu hikmeti bilmez isen ey sofi-i salus
Bir kalbe sığan var olan eşyalara sığmaz
Allahı seversen beni yad etme gönülden
Emrah beni sevdi deyu dünyalara sığmaz
-
Sensiz sevdanın adı yok
Sensiz hayatın tadı yok
Senden başka muradı yok
***
Can feda senin uğrunda
Başka kim var umurumda
Bir aşkım var oda sana
Gönlümü verdim alsana
Kalpten kalbe candan cana
***
Can feda senin uğrunda
Başka kim var umurumda
Yağmur olsam yağsam sana
Güneş olsam doğsam sana
Ne haldeyim anlasana
-
Sıkılmam ayrılıktan, özlemekten, sevdiğim
Sıkılmam yollarını gözlemekten, sevdiğim
Vazgeçmem deli gibi sevmekten sevdiğim, sevdiğim
***
Sensizlik çıkmazlara yolum demek, sevdiğim
Sensizlik ölüm demek, zulüm demek, sevdiğim
Mutluluk yine dönüp sana gelmek, sevdiğim, sevdiğim
***
Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık
Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık
Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık
Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık
***
Yorulmam ardın sıra koşturmadan, sevdiğim
Yorulmam deryaları çoşturmadan, sevdiğim
Durulmam yüreğinde durulmadan, sevdiğim, sevdiğim
***
Sensizlik çıkmazlara yolum demek, sevdiğim
Sensizlik ölüm demek, zulüm demek, sevdiğim
Mutluluk yine dönüp sana gelmek, sevdiğim, sevdiğim
***
Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık
Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık
Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık
Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık
-
Kim demiş ki senden vazgeçtiğimi
Ben sensiz bir tas şu içer miyim
Kim demiş ki senden vazgeçtiğimi
Ben sensiz bir tas şu içer miyim
***
Demir attığım tek gönül limanımsın
Deli miyim senden vazgeçer miyim
Demir attığım tek gönül limanımsın
Deli miyim senden vazgeçer miyim
***
Sultan olsam, şah olsam (Nari-nari nari-nari na)
Asra padişah olsam (Nari-nari nari-nari na)
Dünya servetin bulsam (Nari-nari nari-nari na)
Çok severim yine seni (yine seni, yine seni)
***
Dünyaları verseler (verseler)
Servetleri serseler (serseler)
Her şey senin deseler (deseler)
Ben isterim yine seni (yine seni, yine seni)
***
Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah
Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah
Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah
Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah
***
Sen benim canımdan öte canımsın
Damarımdaki helal kanımsın
Sen benim canımdan öte canımsın
Damarımdaki helal kanımsın
***
Sığındım tek gönül limanımsın
Deli miyim senden vazgeçer miyim
Sığındım tek gönül limanımsın
Deli miyim senden vazgeçer miyim
***
Sultan olsam, şah olsam (Nari-nari nari-nari na)
Asra padişah olsam (Nari-nari nari-nari na)
Dünya servetin bulsam (Nari-nari nari-nari na)
Çok severim yine seni (yine seni, yine seni)
***
Dünyaları verseler (verseler)
Servetleri serseler (serseler)
Her şey senin deseler (deseler)
Ben isterim yine seni (yine seni, yine seni)
***
Sultan olsam, şah olsam (Nari-nari nari-nari na)
Asra padişah olsam (Nari-nari nari-nari na)
Dünya servetin bulsam (Nari-nari nari-nari na)
Çok severim yine seni (yine seni, yine seni)
-
Vurdun başım taşlara
Kaç yıl koynumda piştin
Zoru görünce masken düştü
Hemen nasıl değiştin
***
Selamım olmaz sana
Bir daha dönme bana
Benim sevgim karşılıksız
Kıymet bilen insana
***
Güle güle bebeğim
Güle güle bebeğim
Endamını göreyim
***
Güle güle bebeğim
Güle güle bebeğim
Yokluğunu seveyim
***
Eden bulur mutlaka
Basarsın elbet faka
Zamanı çoktan geçmiş olur
Ödersin nafaka
-
Dünya derin dipsiz kuyu
Sıktıkça çıkıyor suyu
***
Her güzelin var bir huyu
Yorganı yakma bu yüzden
Ne gelir ki elimizden
Altı kalsın üstü bizden
***
Şştt öfkelenme kızma bilader
Kendini boşuna üzme bilader
Çok kaçırma sızma bilader
Neye kızarsan o seni deli eder
***
Ayarını bozmuş dünya
İçten içe kızmış dünya
Yoldan çıkmış azmış dünya
-
Aya bak nece gider
Ay dolanır, gece gider
İki kaşın arası
Bir yol var Hacc'a gider
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Aya bak, yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Kız Allah'ın seversen
Dön de bir yol bize bak
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Ay akşamdan geridir
Buralar merdan yeridir
Kalkın gidin evliler
Buralar ihvan yeridir
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
***
Lemide hayranın olim
Karakız çobanın olim
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanın olim
-
Sevdim ya
Sevmesen de sevdiğimi bilmesen de
Sevdim ya
Gelmesen de, şu halimi, görmesen de
***
Zaten hep böyledir
Sevgi hep söyletir
Leylaya suya giden
Mecnunlar susuz gelir
***
Koşturdum ardından
Hoşnutum derdinden
Şikayet etmedim
bunca yıl halimden
***
Mutluyum adam gibi sevdim seni
sevdim seni
Dünyaya demir atmam
alacağım senden beni
***
giderken yanıma
alacağım aşkımı
Bırakıp, geriye
aşkımdan kalanımı
***
Üzülme
Üzülsem de deryalarda çözülsem de
Üzülme
Halı gibi yollarında ezilsem de
-
Her şey güzelmiş hepsi özelmiş
Allah yaratırken sanki özenmiş
Dünyada her şeyi ona vermiş
Nede havalı nede çok bilmiş
***
Taze taze yeni çıktı bu sevdalar
Onlar melek yüzlü şeytanlar
Çıtır çıtır yeni çıktı bu dalgalar
Onlar melek yüzlü şeytanlar
***
Nazlı mı nazlı el bebekmiş
İstediğinde gelecekmiş
Keyfi gelince keyfe kedermiş
Bilmem bu kaçıncı sefermiş
-
Ne çok ettin ne çok ettin
Seni seven bana çok ettin
Taşırdın bardağı sonunda
Bi çuval inciri yok ettin
***
Tıpış tıpış gelsen kapıma
Şiirler yazsan adıma
Doymadım desen tadıma
Affeder miyim seni
***
Göremedin göremedin
Hem baktın hem göremedin
Seni seven bu gönülle
Bi aşkı sürdüremedin
-
Yandım bir güzelin hasretinden
Cayır cayır
Yandım yollarını gözlemekten
Gelmez hayır
***
Yandım ellerini, gözlerini, sözlerini,
Özlemekten
Yandım çok yandım
***
Ben bu hasretlerde yaşayamam yaşayamam ki
Ben bu özlemlerde dayanamam
Dayanamam ki
Yandım onsuzluktan
***
Ben bu hasretlerde yaşayamam yaşayamam ki
Ben bu özlemlerde dayanamam
Dayanamam ki
Yandım onsuzluktan
***
Yandım bir güzelin hasretinden
Cayır cayır
Yandım yollarını gözlemekten
Gelmez hayır
***
Yandım durmasını, bakmasını,
Kızmasını özlemekten
Yandım çok yandım
***
Ben bu hasretlerde yaşayamam yaşayamam ki
Ben bu özlemlerde dayanamam
Dayanamam ki
Yandım onsuzluktan
***
Ben bu hasretlerde yaşayamam yaşayamam ki
Ben bu özlemlerde dayanamam
Dayanamam ki
Yandım onsuzluktan
***
Ben bu hasretlerde yaşayamam yaşayamam ki
Ben bu özlemlerde dayanamam dayanamam ki
-