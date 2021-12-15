×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Umut Akyürek
İçimde Kanımsın

İçimde Kanımsın

Türk Sanat Müziği

67 Parça | 04:53:12
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İçimde Kanımsın

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 04:02
02

Şimdi Uzaklardasın

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:23
03

İçimde Kanımdasın

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:59
04

Çekemezler Sevgimizi

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:35
05

Yollar Ayrı

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 04:13
06

Yitirmişim Ben Gülümü

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 02:34
07

Uzun Yıllar Ötesinden

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 06:14
08

Unutmadım Seni Ben

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 06:28
09

Soğuk Odalar

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 04:17
10

Sevme Beni

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Zeki Müren
Müzeyyen Senar
Münir Nurettin Selçuk
Safiye Ayla
Yıldırım Gürses
Ahmet Özhan
Ayşe Tunalı
Hüner Coşkuner
Muazzez Ersoy
Bülent Ersoy
Emel Sayın
Melihat Gülses
Hafız Burhan
Muazzez Abacı
Umut Akyürek
Duydum ki Unutmuşsun
Benzemez Kimse Sana
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Gitme Sana Muhtacım

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı