Umut Akyürek

Unutmadım seni ben Unutmadım, unutmadım Her zaman, her zaman Her zaman kalbimdesin *** Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin *** Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin *** Anlaşıldı sen geri Dönülmeyen, dönülmeyen Dönülmeyen yerdesin Anlaşıldı sen geri Dönemeyeceksin *** Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin *** Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin