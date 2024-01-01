Umut Akyürek

-
Madem küstün dargındın neden geldin ağladın
Rıhtımda boynun bükülüp bana mendil salladın
Nu halinle beni şifasız yaraladın şifasız yaraladın
Rıhtımda boynun büküp bana mendil salladın
-
Çekemezler sevgimizi
Bilemezler kalbimizi
Tanrı yazmış bize bizi
Sen benimsin ben de senin
***
Duvağında beyaz tüller
Yanağında gonca güller
Girmesin araya eller
Sen benimsin ben de senin
***
Mutlu geçsin günlerimiz
Sevgi dolu kalplerimiz
Ömür boyu beraberiz
Sen benimsin ben de senin
-
Yitirmişim ben gülümü
Uçurmuşum bülbülümü
Kim görmüş ki güldüğümü
Derbederim derbeder
***
Unutulmakmış kaderim
Beni bu hallere koyan
Benden beter olsun derim
***
Ne baharım var ne de yazım
Ne dile gelen bir sazım
Ak değil karaymış yazım
Derbederim derbeder
***
Unutulmakmış kaderim
Beni bu hallere koyan
Benden beter olsun derim
-
Nereden sevdim o zalim kadını
Nereden sevdim o zalim kadını
Bana zehir etti hayatın tadını
Bana zehir etti hayatın tadını
***
Söylemem sormayın asla adını
Söylemem sormayın asla adını
Bana zehir etti hayatın tadını
Bana zehir etti hayatın tadını
-
Bahar pembe beyaz olur
Güzeller neşeli olur
Aman ah aman güzel gözlü civan
***
Yolunu gözlemekten
Günlerce beklemekten
Aman ah aman yandım halim yaman
***
Sesinde aşkın nağmesi vardı
Bülbül gibi şakardı
Yolunu gözlemekten
Günlerce beklemekten
Aman ah aman yandım halim yaman
-
Unutmadım seni ben
Unutmadım, unutmadım
Her zaman, her zaman
Her zaman kalbimdesin
***
Aylar, yıllar geçti
Söyle sen, söyle sen
Söyle sen nerdesin
Nerdesin, söyle sen nerdesin
***
Aylar, yıllar geçti
Söyle sen, söyle sen
Söyle sen nerdesin
Nerdesin, söyle sen nerdesin
***
Anlaşıldı sen geri
Dönülmeyen, dönülmeyen
Dönülmeyen yerdesin
Anlaşıldı sen geri
Dönemeyeceksin
***
Unutmadım
Unutamadım seni ben
Her zaman, her zaman
Her zaman bendesin
Bendesin
Her zaman bendesin
***
Unutmadım
Unutamadım seni ben
Her zaman, her zaman
Her zaman bendesin
Bendesin
Her zaman bendesin
-
Sensiz geçen uzun günler
Bir gün olur elbet biter
Yarım kalan aşkımız yar
Kavuşuruz devam eder
***
ben soğuk odalarda yaşıyorken yalnızlığı
Hasret omuzumda düşünürken sensizliği
***
Bir gönül ateşi yakar ayrılık
Çileyi canıma katar ayrılık
Bir sevda yangını yakar ayrılık
Hasreti kadere katar ayrılık
***
Sensiz geçen uzun günler…
-
Ağlatıp küstüreceksen
Hep boyun büktüreceksen
Gözyaşı döktüreceksen
Sevme beni sevme beni
***
Kalpten silip atacaksan
Derdime dert katacaksan
Başka bir el tutacaksan
Sevme beni sevme beni
***
Halimi bilmeyeceksen
Gidip de dönmeyeceksen
Yolumda ölmeyeceksen
Sevme beni sevme beni
-
Felek beni kul eyledi
Yaktı yıktı kül eyledi
Kırıp geçti aşk dalımı
Vefasıza yol eyledi
***
Benim ahım sana kalmaz
Yalan dünyam neden gülmez
Vefasıza güven olmaz
Vefa dedim güldü geçti
***
Çok ağladım güldü geçti
Yolu oldum bastı geçti
Kulu oldum küstü gitti
Kadersizim neyleyeyim.
-
Bir daha bir daha
Aşık olmayacağım
Kimseyi hiç kimseyi
Sevmeyecek sevmeyeceğim
***
Ne uzanan ellere
Ne verilen sözlere
***
Ne yaşaran gözlere
İnanamam ben artık
***
Bir seni sevmiştim ölesiye
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Nasıl nasıl terk ettin beni
***
Ne uzanan ellere
Ne verilen sözlere
Ne yaşaran gözlere
İnanmam ben artık
-
Beklemekten yoruldum
Gelme artık istemem
Yetiyor şimdi bana
Sensiz seni düşünmek
***
Beklemekten yoruldum
Gelme artık istemem
Yetiyor şimdi bana
Sensiz seni düşünmek
***
İçimde kanımdasın
Terk edip gidemem ki
Sen benden bir parçasın
Senden ayrılamam ki
***
İçimde kanımdasın
Terk edip gidemem ki
Sen benden bir parçasın
Senden ayrılamam ki
***
Hangi kuvvet ayırır
Seni benden bilemem
Zincirle bağlanmışım
Senden ayrılamam ki
***
Hangi kuvvet ayırır
Seni benden bilemem
Zincirle bağlanmışım
Senden ayrılamam ki
***
İçimde kanımdasın
Terk edip gidemem ki
Sen benden bir parçasın
Senden ayrılamam ki
***
İçimde kanımdasın
Terk edip gidemem ki
Sen benden bir parçasın
Senden ayrılamam ki
-
Seni niçin kıskanayım
Benden başka seven yok ki
Kimin elinden alayım
Söyle neden bu kaprisin
***
Düğümlüyüz çözemezsin
Sen ellerle gezemezsin
Seviyorum gidemezsin
Kemer gibi belindeyim
***
Saçın vardı ipek gibi
Kokluyorum çiçek gibi
Adını hiç bilen yok ki
Söyle neden bu kaprisin
***
Düğümlüyüz çözemezsin
Kimselerle gezemezsin
Seviyorum gidemezsin
Kemer gibi belindeyim
-
Dünyada ne günler yaşadım gördüm
Bir bahar gibiydim kışlara döndüm
Artık her arzumu kalbime gömdüm
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Artık her arzumu kalbime gömdüm
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Gençlik gönlümde bitmez sanırdım
Hayat ben hep seni böyle tanırdım
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Perişan gençliğim üzgün bakıyor
Kalbimi bir korku sarmış yakıyor
Şimdi gözlerimden kanlar akıyor
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Şimdi gözlerimden kanlar akıyor
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Gençlik gönlümde bitmez sanırdım
Hayat ben hep seni böyle tanırdım
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
-
Bahar pembe beyaz olur
Güzeller neşeli olur
Aman ah aman güzel gözlü civan
***
Yolunu gözlemekten
Günlerce beklemekten
Aman ah aman yandım halim yaman
***
Sesinde aşkın nağmesi vardı
Bülbül gibi şakardı
Yolunu gözlemekten
Günlerce beklemekten
Aman ah aman yandım halim yaman