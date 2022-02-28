Sana Küstüm Şarkı Sözleri
Umut Akyürek Sana Küstüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Akyürek Sana Küstüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sana Küstüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda
Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana
Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda
Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık
***
Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum
Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun
Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum
Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm , sana küstüm konuşmam artık
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık
***
Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık