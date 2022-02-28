Umut Akyürek

Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana Aşkından sarhoş olup ah geziyorum bulutlarda Ne hayaller kurarken ah şimdi ne oldu sana *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık *** Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun Sensizlik bu dünyada ah bana çok zor diyordum Bir an bile görmesen ah dayanamam diyordun *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm , sana küstüm konuşmam artık *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm konuşmam artık *** Sana küstüm, sana küstüm, sana küstüm barışmam artık