Umut Akyürek

Sen Öğrettin Sevileni Anmasını SEVİLENİ ANMASINI, HER SÖZÜNE KANMASINI KEREM GİBİ YANMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** SEVDA İLE COŞMASINI, AŞKA DOĞRU KOŞMASINI, YÜREK YÜREK TAŞMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ, ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ, SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ *** SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** DARGINLAŞIP , BARIŞMASINI, İHTİRASLA SARIŞMAYI, BİR SON İÇİN YARIŞMAYI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** SEVDA İLE COŞMASINA, AŞKA DOĞRU KOŞMASINI, YÜREK YÜREK TAŞMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ, ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ, SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.

Çok Çekti Bu Biçare Gönül Yarin Elinden Çok Çekti Bu Biçare Gönül Yarin Elinden Rabim beni kurtar bu cefakarin elinden Ben boyle cefa gormedim ah yarin elinden Rabim beni kurtar bu cefakarin elinden

Gezerim Sahili Sanki Benimlesin Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin.. Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl kiminlesin. Dünya gözümde değil çünkü sen gönlümdesin.. *** Ben o şarkıda kaldım Hep o aynı yalnızlıkta gülüm. Sensizlikte, ümitsizlikte.. Rıhtımda akşamlar buruk Günler soluk, dalgalar tenine hasret.. *** Nefes alamaz oldum gülüm. Bilemezsin, görmedin ki, Yaşayan bir ölü gibiyim. Titrek ellerimi, Suskunluğumu sakladım kumlara.. Uzaktan bir radyo sesi.. Hep o aynı şarkı gülüm Hep o aynı sızı Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin...

Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım Diz çöküp önünde yıllarca taptım *** Kalbimi uğruna bir köle yaptım Aldanıp o tatlı yalanlara ben *** Yıllarca inandım yıllarca kandım Yüreğin benim için çarpıyor sandım Yıllardan beridir demek aldandım İnanmam şimdi hiç figanlara ben

Seni Zambak Gibi Gördükçe Açık Pencerede Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede Gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu Genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu; Sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerde?

Zeytin Gözlüm Sana Meylim Nedendir Zeytin gözlüm sana meylim nedendir Bu sevmenin kabahati kimdedir Gül olmuşsun dikenlerin bendedir Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne *** Şarkıları düşürürüm peşine *** Zeytin gözlüm özlem ektim yollara Rast gelirsen halimi sor onlara Gül kurusu akşamlar senden yana Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne Şarkıları düşürürüm peşine

Gördüm Seni Sevdim Güzelim Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi , ne dersin Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi , ne dersin

Gözlerinden İçti Gönlüm Gözlerinden içti gönlüm neşeyi Senden öğrendim gönülden sevmeyi *** Sildi aşkın gözlerimden her şeyi Senden öğrendim gönülden sevmeyi *** Sen ışıksın, ben senin pervanenim Mestinim, meftununum, dîvanenim Ben senin gölgen değil de ya nenim Senden öğrendim gönülden sevmeyi

Mest Olur Ta Haşre Dek Seyr Eden Didarın Mest olur ta haşre dek seyreden didarını Sermeder açmazdı güller görseler ruhsarın *** Rehgüzarında gezen ben aşıka kılsan nazar Farkederdin dahriçinde yarını ağyarını