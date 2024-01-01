Umut Akyürek

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Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede
Gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu
Genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu;
Sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerde?
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Çok Çekti Bu Biçare Gönül Yarin Elinden
Rabim beni kurtar bu cefakarin elinden
Ben boyle cefa gormedim ah yarin elinden
Rabim beni kurtar bu cefakarin elinden
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Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin.
Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin..
Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl kiminlesin.
Dünya gözümde değil çünkü sen gönlümdesin..
***
Ben o şarkıda kaldım
Hep o aynı yalnızlıkta gülüm.
Sensizlikte, ümitsizlikte..
Rıhtımda akşamlar buruk
Günler soluk, dalgalar tenine hasret..
***
Nefes alamaz oldum gülüm.
Bilemezsin, görmedin ki,
Yaşayan bir ölü gibiyim.
Titrek ellerimi,
Suskunluğumu sakladım kumlara..
Uzaktan bir radyo sesi..
Hep o aynı şarkı gülüm
Hep o aynı sızı
Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin...
-
Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım
Diz çöküp önünde yıllarca taptım
***
Kalbimi uğruna bir köle yaptım
Aldanıp o tatlı yalanlara ben
***
Yıllarca inandım yıllarca kandım
Yüreğin benim için çarpıyor sandım
Yıllardan beridir demek aldandım
İnanmam şimdi hiç figanlara ben
-
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
Bu sevmenin kabahati kimdedir
Gül olmuşsun dikenlerin bendedir
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne
***
Şarkıları düşürürüm peşine
***
Zeytin gözlüm özlem ektim yollara
Rast gelirsen halimi sor onlara
Gül kurusu akşamlar senden yana
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne
Şarkıları düşürürüm peşine
-
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi , ne dersin
Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin
Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi , ne dersin
-
Gözlerinden içti gönlüm neşeyi
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
***
Sildi aşkın gözlerimden her şeyi
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
***
Sen ışıksın, ben senin pervanenim
Mestinim, meftununum, dîvanenim
Ben senin gölgen değil de ya nenim
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
-
Mest olur ta haşre dek seyreden didarını
Sermeder açmazdı güller görseler ruhsarın
***
Rehgüzarında gezen ben aşıka kılsan nazar
Farkederdin dahriçinde yarını ağyarını
-
Bir kelebeksin gonca çiceksin
Güzel meleksin nazlı bebeksin
Bir hoş gülüşle bir göz süzüşle
Bir hoş gülüşle bir göz süzüşle
***
Gönüller yakan tatlı afetsin
Gönüller yakan tatlı afetsin
Aldın aklımı yaktın kalbimi
Seninle buldum gerçek aşkımı
***
Dünyama doğan bir güneş oldun
Dünyama doğan bir güneş oldun
Şaşırdım kaldım gel gör halimi
Şaşırdım kaldım gel gör halimi
-
SEVİLENİ ANMASINI,
HER SÖZÜNE KANMASINI
KEREM GİBİ YANMASINI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
SEVDA İLE COŞMASINI,
AŞKA DOĞRU KOŞMASINI,
YÜREK YÜREK TAŞMASINI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ,
ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ,
SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ
***
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
DARGINLAŞIP , BARIŞMASINI,
İHTİRASLA SARIŞMAYI,
BİR SON İÇİN YARIŞMAYI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
SEVDA İLE COŞMASINA,
AŞKA DOĞRU KOŞMASINI,
YÜREK YÜREK TAŞMASINI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ,
ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ,
SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.