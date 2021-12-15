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7/24 Dinle
Umut Akyürek
Unutmadım Seni Ben
Türk Sanat Müziği
67 Parça | 04:53:12
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01
Unutmadım Seni Ben
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
06:31
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02
Şimdi Uzaklardasın
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
03:23
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03
İçimde Kanımdasın
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
03:59
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04
Çekemezler Sevgimizi
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
03:35
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05
Yollar Ayrı
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
04:13
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06
Yitirmişim Ben Gülümü
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
02:34
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07
Uzun Yıllar Ötesinden
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
06:14
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08
Unutmadım Seni Ben
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
06:28
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09
Soğuk Odalar
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
04:17
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10
Sevme Beni
Şarkı Sözleri
Umut Akyürek
03:57
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