Umut Akyürek

Hasan Eylen Şarkı Sözleri
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Unutmadım seni ben
Unutmadım, unutmadım
Her zaman, her zaman
Her zaman kalbimdesin
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Aylar, yıllar geçti
Söyle sen, söyle sen
Söyle sen nerdesin
Nerdesin, söyle sen nerdesin
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Aylar, yıllar geçti
Söyle sen, söyle sen
Söyle sen nerdesin
Nerdesin, söyle sen nerdesin
***
Anlaşıldı sen geri
Dönülmeyen, dönülmeyen
Dönülmeyen yerdesin
Anlaşıldı sen geri
Dönemeyeceksin
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Unutmadım
Unutamadım seni ben
Her zaman, her zaman
Her zaman bendesin
Bendesin
Her zaman bendesin
***
Unutmadım
Unutamadım seni ben
Her zaman, her zaman
Her zaman bendesin
Bendesin
Her zaman bendesin