Umut Akyürek

Uzun yıllar ötesinden, hatırını sorayım mı Sana gönül bahçesinden, bir demet gül vereyim mi Canım benim gülüm benim, bir demet gül vereyim mi Senden haber gelmeyince, bir kar yağar ince ince Sevgilim diye her gece, karanlığı sarayım mı Almamış gibi yazımı, güldürmesen de yüzümü Dile getirip sazımı, bir selam göndereyim mi