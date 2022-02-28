Uzun Yıllar Ötesinden Şarkı Sözleri
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Umut Akyürek
Uzun Yıllar Ötesinden
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Uzun yıllar ötesinden, hatırını sorayım mı
Sana gönül bahçesinden, bir demet gül vereyim mi
Canım benim gülüm benim, bir demet gül vereyim mi
Senden haber gelmeyince, bir kar yağar ince ince
Sevgilim diye her gece, karanlığı sarayım mı
Almamış gibi yazımı, güldürmesen de yüzümü
Dile getirip sazımı, bir selam göndereyim mi