Umut Akyürek Avuçlarımda Hala şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Akyürek Avuçlarımda Hala şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Avuçlarımda Hala sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yitirmişim ben gülümü
Uçurmuşum bülbülümü
Kim görmüş ki güldüğümü
Derbederim derbeder
***
Unutulmakmış kaderim
Beni bu hallere koyan
Benden beter olsun derim
***
Ne baharım var ne de yazım
Ne dile gelen bir sazım
Ak değil karaymış yazım
Derbederim derbeder
***
Unutulmakmış kaderim
Beni bu hallere koyan
Benden beter olsun derim