Umut Akyürek

Yitirmişim ben gülümü Uçurmuşum bülbülümü Kim görmüş ki güldüğümü Derbederim derbeder *** Unutulmakmış kaderim Beni bu hallere koyan Benden beter olsun derim *** Ne baharım var ne de yazım Ne dile gelen bir sazım Ak değil karaymış yazım Derbederim derbeder *** Unutulmakmış kaderim Beni bu hallere koyan Benden beter olsun derim