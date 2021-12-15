×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Umut Akyürek
Yollar Ayrı Yollar Uzak

Yollar Ayrı Yollar Uzak

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

67 Bölüm | 04:53:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yollar Ayrı Yollar Uzak

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 04:16
02

Şimdi Uzaklardasın

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:23
03

İçimde Kanımdasın

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:59
04

Çekemezler Sevgimizi

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:35
05

Yollar Ayrı

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 04:13
06

Yitirmişim Ben Gülümü

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 02:34
07

Uzun Yıllar Ötesinden

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 06:14
08

Unutmadım Seni Ben

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 06:28
09

Soğuk Odalar

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 04:17
10

Sevme Beni

Şarkı Sözleri Umut Akyürek 03:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Hüzünlü
Neşeli
Derinlere İn
Efkarlı
Kalbi Kırık
Mutlu
Sabah Dinlemelik

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı