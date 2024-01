Umut Altınçağ

Acıyı başımda nar eylediler Hayalinle doldu gözlerim bugün Başını dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün *** Başını dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün *** Göğsünde yırtıldı çığlığın, sesin Ciğerime düğümlenmiş nefesin Yüreğime akan şu kanı kesin Yediğim kurşunu sezmedim bugün Yediğim kurşunu sezmedim bugün *** Yüreğime akan şu kanı kesin Yediğim kurşunu sezmedim bugün Yediğim kurşunu sezmedim bugün *** Kırıldı umudu serçe kuşların Yüzünü dağılmış sırma saçların Böyle acım'olur, günü baharın Yüzüme dayandı dizlerim bugün Yüzüme dayandı dizlerim bugün *** Böyle acım'olur, günü baharın Yüzüme dayandı dizlerim bugün Yüzüme dayandı dizlerim bugün