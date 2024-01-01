Acı Şarkı Sözleri
Umut Altınçağ Acı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Altınçağ Acı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Acı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Acıyı başımda nar eylediler
Hayalinle doldu gözlerim bugün
Başını dumanlı dağ eylediler
Seni her nefeste özledim bugün
Seni her nefeste özledim bugün
***
Başını dumanlı dağ eylediler
Seni her nefeste özledim bugün
Seni her nefeste özledim bugün
***
Göğsünde yırtıldı çığlığın, sesin
Ciğerime düğümlenmiş nefesin
Yüreğime akan şu kanı kesin
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
***
Yüreğime akan şu kanı kesin
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
***
Kırıldı umudu serçe kuşların
Yüzünü dağılmış sırma saçların
Böyle acım'olur, günü baharın
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
***
Böyle acım'olur, günü baharın
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
Yüzüme dayandı dizlerim bugün