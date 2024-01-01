Umut Altınçağ

Düşler Vadisi Koşar alnında çocuklar Yüzlerinde aşkın rengi Sevda fısıldarlar göğe Çocuk dilinde *** Koşar alnında çocuklar Yüzlerinde aşkın rengi Sevda fısıldarlar göğe Çocuk dilinde *** Düşler vadisinde Bir yalnız çocuk Uzanmış gökyüzüne Tutuyor yıldızları *** Düşler vadisinde Bir yalnız çocuk Uzanmış gökyüzüne Tutuyor yıldızları *** Acı değil, sevda aksın Geceler gün olsun Umut başaklarımız Acı harmanları vursun *** Acı değil, sevda aksın Geceler gün olsun Umut başaklarımız Acı harmanları vursun *** Düşler vadisinde Bir yalnız çocuk Uzanmış gökyüzüne Tutuyor yıldızları *** Düşler vadisinde Bir yalnız çocuk Uzanmış gökyüzüne Tutuyor yıldızları

Acı Acıyı başımda nar eylediler Hayalinle doldu gözlerim bugün Başını dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün *** Başını dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün *** Göğsünde yırtıldı çığlığın, sesin Ciğerime düğümlenmiş nefesin Yüreğime akan şu kanı kesin Yediğim kurşunu sezmedim bugün Yediğim kurşunu sezmedim bugün *** Yüreğime akan şu kanı kesin Yediğim kurşunu sezmedim bugün Yediğim kurşunu sezmedim bugün *** Kırıldı umudu serçe kuşların Yüzünü dağılmış sırma saçların Böyle acım'olur, günü baharın Yüzüme dayandı dizlerim bugün Yüzüme dayandı dizlerim bugün *** Böyle acım'olur, günü baharın Yüzüme dayandı dizlerim bugün Yüzüme dayandı dizlerim bugün

Dersime Ağıt Çi perskena mira bira Welata min . Adir wora dersim sero Dar û ber Ke mer . *** Çhemo çhemo çheme muzirî Denge mawzero yeno dura adirî Dismen welat çe werskena azadî Deste ji min dureto xwosemi munzirî *** Çi perskena mira bira Welata min . Adir wora dersim sero Dar û ber Ke mer . *** Çhemo çhemo çheme muzirî Denge mawzero yeno dura adirî Dismen welat çe werskena azadî Deste ji min dureto xwosemi munzirî

Kızıldere Kerpiç bir ev vardı orda Sarılmıştı dört bir yandan Kerpiç bir ev vardı orda Sarılmıştı dört bir yandan *** Her taraftan kurşunlara Hedef oldu kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Her taraftan kurşunlara Hedef oldu kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Daha yeni gün açmıştı Sarılıp vedalaşmıştı Daha yeni gün açmıştı Sarılıp vedalaşmıştı *** Devrime bedel vermiştik Mahşerinde kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Devrime bedel vermiştik Mahşerinde kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Oynuyordu yer yerinden Korkmuyorduk biz ölümden Oynuyordu yer yerinden Korkmuyorduk biz ölümden *** Kahpe faşizmin elinden Direniyor kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Kahpe faşizmin elinden Direniyor kızıldere Kızıldere, kızıldere

Pusuya Düştüm Fırtınalardan kopmuşum öfke doluyum Kavganın ateşiyim sevda doluyum *** Özgürlüğe susamış halkın ufkuyum Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm *** Özgürlüğe susamış halkın ufkuyum Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm *** Çığlığım karışıyor kurşun sesine Altı yerden kan doluyor göğsüme Sabahın kızıllığında güneşten önce Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm