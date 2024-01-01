Mevsimsiz Kar Şarkı Sözleri
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Umut Altınçağ
Mevsimsiz Kar
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Olaki yürürüm bir başka aşka
Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe
Unutmaki tek aşk olduğum sensin
Aşık olduğum değil
Karanlıkla süzülüyor içime yıkım
Dur diyorum yıkılıyorum
Uçurumları baş ucuma koyuyorum sonra
Okşuyorum saçlarını rüzgarda
Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime
Gitme diyorum gitme düşüyorum
Sonra beni soruyorlar bana
Tanımıyorum diyorum
Daha hiç karşılaşmadık
Aynı çizgide bilge sus umu dinliyorlar
Ben sustukca
Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar
Önce bir bir, sonra hepsi
Sonra bir uçurumlar kalıyor birde yıkımlar
Verilen herşey borçmus gibi alınıyor
Önce bir bir, sonra hepsi
Sonra mı bir ben kalıyorum, birde yalnızlık
Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık
Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi
Yatıyoruz yan yana
Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta
Herşey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor
Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz
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Bir dağ yangını içerim
Deli mayınlar döşenir damarlarıma
Kınsız bir öfke düşer de yoluma
Beni benden aşırır
***
Bir dağ yangını içerim
Deli mayınlar döşenir damarlarıma
Kınsız bir öfke düşer de yoluma
Beni benden aşırır
Kınsız bir öfke düşer de yoluma
Beni benden aşırır
***
Mevsimsiz kar yağar
Taştan demirden içeri
Ak ellerini uzat
Ellerini ellerime bırak
***
Mevsimsiz kar yağar
Taştan demirden içeri
Ak ellerini uzat
Ellerini ellerime bırak
Ak ellerini uzat
Ellerini ellerime bırak
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Asmen ra Roz Vîneto
De halê mi halê mi
Halê ma ci yamano
Esker onto ma serde
Caêde welage ma nêdano
Qirkeme Qirnêkeme, ordîya nêqedîno
***
Ala bere sîme Dere Laçî
Asmen ra roz vîneto
***
İvîs vere mixarade ginivare
Serê mina berano
İvîs ho biçarne
Kaleka raste
Ordî zor keno
Ordîye hete petere
İvîs koto cime qewxa
Hem dano pero
Hem tey qeydu vano
-
Bir düş ol gir koynuma
Bu gurbet akşamında
Kimsin diye sormam
Nerden geldin bilirim
Ülke olup gir koynuma
***
Var mı olmaz uğrunda
Ülke varsa sonunda
***
Gecenin bir yarısında
Çiğdem olup tüt burnuma
Ülke olup gir koynuma
***
Yok olmanın hududunda
Var olmanın umusuyla
Sarı harman tozuyla
Toprağın kokusuyla
Ülke olup gir koynuma
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Ateş oldun düştün şu yüreğime
Nasıl anlatayım hasretim seni
Ateş oldun düştün şu yüreğime
Nasıl anlatayım hasretim seni
***
Pir Sultan'ın şahı Ferhat'ın aşkı
Nasıl anlatayım hasretim seni
Pir Sultan'ın şahı Ferhat'ın aşkı
Nasıl anlatayım hasretim seni
***
Güneş mi diyeyim düş mü diyeyim
İsyan mı diyeyim öc mü diyeyim
Yeni bir dünyaya göç mü diyeyim
Nasıl anlatayım hasretim seni
Yeni bir dünyaya göç mü diyeyim
Nasıl anlatayım hasretim seni
***
Garip şahin seslenirim gelirler
Gelirler sesime kulak verirler
Sizin için öldürürler ölürler
Nasıl anlatayım hasretim seni
Sizin için öldürürler ölürler
Nasıl anlatayım hasretim seni
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