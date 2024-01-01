Umut Altınçağ

Yitirilen Olaki yürürüm bir başka aşka Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe Unutmaki tek aşk olduğum sensin Aşık olduğum değil Karanlıkla süzülüyor içime yıkım Dur diyorum yıkılıyorum Uçurumları baş ucuma koyuyorum sonra Okşuyorum saçlarını rüzgarda Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime Gitme diyorum gitme düşüyorum Sonra beni soruyorlar bana Tanımıyorum diyorum Daha hiç karşılaşmadık Aynı çizgide bilge sus umu dinliyorlar Ben sustukca Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar Önce bir bir, sonra hepsi Sonra bir uçurumlar kalıyor birde yıkımlar Verilen herşey borçmus gibi alınıyor Önce bir bir, sonra hepsi Sonra mı bir ben kalıyorum, birde yalnızlık Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi Yatıyoruz yan yana Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta Herşey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz

Mevsimsiz Kar Bir dağ yangını içerim Deli mayınlar döşenir damarlarıma Kınsız bir öfke düşer de yoluma Beni benden aşırır *** Bir dağ yangını içerim Deli mayınlar döşenir damarlarıma Kınsız bir öfke düşer de yoluma Beni benden aşırır Kınsız bir öfke düşer de yoluma Beni benden aşırır *** Mevsimsiz kar yağar Taştan demirden içeri Ak ellerini uzat Ellerini ellerime bırak *** Mevsimsiz kar yağar Taştan demirden içeri Ak ellerini uzat Ellerini ellerime bırak Ak ellerini uzat Ellerini ellerime bırak

Asmera Roz Vineto Asmen ra Roz Vîneto De halê mi halê mi Halê ma ci yamano Esker onto ma serde Caêde welage ma nêdano Qirkeme Qirnêkeme, ordîya nêqedîno *** Ala bere sîme Dere Laçî Asmen ra roz vîneto *** İvîs vere mixarade ginivare Serê mina berano İvîs ho biçarne Kaleka raste Ordî zor keno Ordîye hete petere İvîs koto cime qewxa Hem dano pero Hem tey qeydu vano﻿

Ülke Ol Bir düş ol gir koynuma Bu gurbet akşamında Kimsin diye sormam Nerden geldin bilirim Ülke olup gir koynuma *** Var mı olmaz uğrunda Ülke varsa sonunda *** Gecenin bir yarısında Çiğdem olup tüt burnuma Ülke olup gir koynuma *** Yok olmanın hududunda Var olmanın umusuyla Sarı harman tozuyla Toprağın kokusuyla Ülke olup gir koynuma