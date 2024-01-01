-
Gördüm
Sırtımda birçok bıçak gördüm
Senin elindeki yüzünden mi öldüm
Senin gönül gözünden mi bakıp gördüm, öyle öldüm
***
Son kez
Geçti içimden her şey son kez
Hiç anlamadın ki kadın beni bir kez
E aptal mı sandın bu adam gider bir kez
Gider gelmez
***
Gözlerin bakmıyor
Çok uzaklaştın neden bilmem, neden bilmem
Eğer bir gün ayrılırsan sana günahımı vermem
Geri gelmem
***
Son kez
Geçti içimden her şey son kez
Hiç anlamadın ki kadın beni bir kez
E aptal mı sandın bu adam gider bir kez
Gider gelmez
***
Gözlerin bakmıyor
Çok uzaklaştın neden bilmem, neden bilmem
Eğer bir gün ayrılırsan sana günahımı vermem
Geri gelmem
-
Kaldım şehirlerde sen bana kızma
Hep haber edemezsem moralini bozma
Bilmiyom ne zaman geri gelcem
Alcam o yerlerden sana mor yazma
Sana mor yazma
***
Aşık oldum
Kapıldım hissine
İstedim babandan
Buyum ben dedim
Bak hiç tükenmedim
Düşmedim yakandan
***
Bak ne hale geldim
Tövbeler ettim
Nefsimi kuruttum
Eskileri attım
Alemi bıraktım
Alamadım babandan
***
Napsam netsem ben
Koptum gittim ben
Üzülme sen
***
Kaldım şehirlerde sen bana kızma
Hep haber edemezsem moralini bozma
Bilmiyom ne zaman geri gelcem
Alcam o yerlerden sana mor yazma
Sana mor yazma
***
Bak ne hale geldim
Tövbeler ettim
Nefsimi kuruttum
Eskileri attım
Alemi bıraktım
Alamadım babandan
***
Napsam netsem ben
Koptum gittim ben
Üzülme sen
***
Kaldım şehirlerde sen bana kızma
Hep haber edemezsem moralini bozma
Bilmiyom ne zaman geri gelcem
Alcam o yerlerden sana mor yazma
Sana mor yazma
***
Kaldım şehirlerde sen bana kızma
Hep haber edemezsem moralini bozma
Bilmiyom ne zaman geri gelcem
Alcam o yerlerden sana mor yazma
Sana mor yazma
Sana mor yazma
Sana mor yazma
Sana mor yazma
-
Ellemeyin beni bu gece dostlar
Çok büyük derdim var
İçimdeki boşluk içkiyle doldu
Benim kendime kastım var
Dönse de dünya artık çevremde
Durmuyor ruhum bu süslü bedende
Ve yine o şişe yine elimde
Tükensin artık!
Ellemeyin beni ah bu zamanlar
Çok büyük derdim var
İçimdeki boşluk içkiyle doldu
Benim kendime kastım var
Dönse de dünya artık çevremde
Durmuyor ruhum bu süslü bedende
Ve yine o şişe yine elimde
Tükensin artık! Dönse de dünya artık çevremde
Durmuyor ruhum bu süslü bedende
Ve yine o şişe yine elimde
Yine o şişe yine elimde Tükensin artık!
Tükendim artık!
-
Yanımdaydın ne oldu
Niye gittin ne oldu
Ne güzel başlamıştık
Sonumuz yalan oldu
***
Felekten bir geceydi
Her yer eğlenceydi
13 kuruşluk adam mı
Seni yola getirdi
***
Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz
Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz
Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş
Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş
***
Yanımdaydın ne oldu
Niye gittin ne oldu
Ne güzel başlamıştık
Sonumuz yalan oldu
***
Felekten bir geceydi
Her yer eğlenceydi
13 kuruşluk adam mı
Seni yola getirdi
***
Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz
Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz
Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş
Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş
Yalan olmuş, yılan olmuş
***
Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz
Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz
Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş
Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş
***
Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz
Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz
Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş
Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş
Yalan olmuş, yılan olmuş
-
Ben seni sevemedim
Sen beni sevemedin yar
Yapamadık olmadı ya
Denedik olmadı ya
Seninle olamadı
***
Yaradana sığınıp ümitsizlikten kapıldım gözlerine
Düne inanıp sevgisizlikten sarıldım sözlerine
Seninle olamadı
***
Ben seni sevemedim
Sen beni sevemedin yar
Yapamadık olmadı ya
Denedik olmadı ya
Seninle olamadı
***
Yaradana sığınıp ümitsizlikten kapıldın gözlerime
Düne inanıp sevgisizlikten sarıldın sözlerime
Seninle olamadı
-
Seni ilk gördüğümde
Yok oldum, yalan oldum
Baktım gözlerine, ah, o anda
Talan oldum
Sona kalan oldum
***
Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken
Çok istedim, yanımda sen yoktun
Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş
O yeşil gözlerinde ben yoktum
***
Yine kayıp bi' yazdı
Ellerin bembeyazdı
Baktım gözlerine, ah, o anda
Seni yazdı
Sadece seni yazdı
***
Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken
Çok istedim, yanımda sen yoktun
Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş
O yeşil gözlerinde ben yoktum
***
Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken
Çok istedim, yanımda sen yoktun
Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş
O yeşil gözlerinde ben yoktum, yoktum
***
Mevsimler geçerken
O yeşil gözlerinde ben yoktum
O yeşil gözlerinde ben yoktum
O yeşil gözlerinde ben yoktum, yoktum
-
Dilinden düşürdün yarınları
Gözlerin bir baksa yeterdi bana
Saymadan bitirdin hep yılları
Sözlerin bir tutsa yeterdi bana
Varlığın içimden seni atsa da
***
Oof of usandım yardan
Oof of çıksan hayatımdan
Oof of usandım rakıdan
Oof of içsem hayatından
***
Dilinden düşürdün yarınları
Gözlerin bir baksa yeterdi bana
Saymadan bitirdin hep yılları
Sözlerin bir tutsa yeterdi bana
Varlığın içimden seni atsa da
***
Oof of usandım yardan
Oof of çıksan hayatımdan
Oof of usandım rakıdan
Oof of içsem hayatından
***
O rakı şişesine bi' balık olsam
Şişenin en dibine sen hapis olsan
Mezedir yıllarımız, afiyet olsun
Dibini görmeyen de senin gibi olsun
Senin gibi olsun
***
Oof of usandım yardan
Oof of çıksan hayatımdan
Oof of usandım rakıdan
Oof of içsem hayatından
-
Kendime baktım bugün bir şeyler değişmiş
Gözlerim eskisi kadar renksiz değilmiş
Bildiğim tüm her şeyi hep onlar söylemiş
Sen gelince sustular
Yoksa senin
Senin gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden
Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden
Kendime baktım bugün bir şeyler değişmiş
Gözlerim eskisi kadar renksiz değilmiş
Bildiğim tüm her şeyi hep onlar söylemiş
Sen gelince sustular
Yoksa senin
Senin gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden
Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden
Gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden
Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden
Gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden
Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden
Gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden
Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden aayh
-
Konuşamam hiç senle
Konuşsana sen benle
Belki bi' ahenk gelir ah şu solgun yüzüme
***
Engel kalabalıklar
Nedir benim gururum bu kadar
Engel kalabalıklar
Neden korkuyorum ben bu kadar
***
Ver o güzel gözlerinden birini takayım gönlüme
Bak o zaman konuşmadan da görünür yüreğim gözüne
-
Gördü mü kıpırdayamaz gözlerim gözlerini
Ben zaten sessizce gözlerim gözlerini
O bunu bilmiyordu
Gözyaşlarım içime, içime akardı
O buna aldırmadan keyfine bakardı
İstedim yalnız bir kez yanıma yataydı
Hiçbir şey yapmasa da elimi tutaydı
Gördü mü kıpırdayamaz gözlerim gözlerini
Ben zaten sessizce gözlerim gözlerini
O bunu bilmiyordu
Gözyaşlarım içime, içime akardı
O buna aldırmadan keyfine bakardı
İstedim yalnız bir kez yanıma yataydı
Hiçbir şey yapmasa da elimi tutaydı
Gözyaşlarım içime, içime akardı
O buna aldırmadan keyfine bakardı
İstedim yalnız bir kez yanıma yataydı
Hiçbir şey yapmasa da elimi tutaydı