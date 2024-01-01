Senin Kendime baktım bugün bir şeyler değişmiş Gözlerim eskisi kadar renksiz değilmiş Bildiğim tüm her şeyi hep onlar söylemiş Sen gelince sustular Yoksa senin Senin gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden Kendime baktım bugün bir şeyler değişmiş Gözlerim eskisi kadar renksiz değilmiş Bildiğim tüm her şeyi hep onlar söylemiş Sen gelince sustular Yoksa senin Senin gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden Gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden Gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden Gözlerin mi aldı durmadan yakıp giden yılları yüzümden Ellerin mi aldı balon olmuş ruhumu onların elinden aayh

Mor Yazma Kaldım şehirlerde sen bana kızma Hep haber edemezsem moralini bozma Bilmiyom ne zaman geri gelcem Alcam o yerlerden sana mor yazma Sana mor yazma *** Aşık oldum Kapıldım hissine İstedim babandan Buyum ben dedim Bak hiç tükenmedim Düşmedim yakandan *** Bak ne hale geldim Tövbeler ettim Nefsimi kuruttum Eskileri attım Alemi bıraktım Alamadım babandan *** Napsam netsem ben Koptum gittim ben Üzülme sen *** Kaldım şehirlerde sen bana kızma Hep haber edemezsem moralini bozma Bilmiyom ne zaman geri gelcem Alcam o yerlerden sana mor yazma Sana mor yazma *** Bak ne hale geldim Tövbeler ettim Nefsimi kuruttum Eskileri attım Alemi bıraktım Alamadım babandan *** Napsam netsem ben Koptum gittim ben Üzülme sen *** Kaldım şehirlerde sen bana kızma Hep haber edemezsem moralini bozma Bilmiyom ne zaman geri gelcem Alcam o yerlerden sana mor yazma Sana mor yazma *** Kaldım şehirlerde sen bana kızma Hep haber edemezsem moralini bozma Bilmiyom ne zaman geri gelcem Alcam o yerlerden sana mor yazma Sana mor yazma Sana mor yazma Sana mor yazma Sana mor yazma

Artık Ellemeyin beni bu gece dostlar Çok büyük derdim var İçimdeki boşluk içkiyle doldu Benim kendime kastım var Dönse de dünya artık çevremde Durmuyor ruhum bu süslü bedende Ve yine o şişe yine elimde Tükensin artık! Ellemeyin beni ah bu zamanlar Çok büyük derdim var İçimdeki boşluk içkiyle doldu Benim kendime kastım var Dönse de dünya artık çevremde Durmuyor ruhum bu süslü bedende Ve yine o şişe yine elimde Tükensin artık! Dönse de dünya artık çevremde Durmuyor ruhum bu süslü bedende Ve yine o şişe yine elimde Yine o şişe yine elimde Tükensin artık! Tükendim artık!

Bana Kelime Yapma Yanımdaydın ne oldu Niye gittin ne oldu Ne güzel başlamıştık Sonumuz yalan oldu *** Felekten bir geceydi Her yer eğlenceydi 13 kuruşluk adam mı Seni yola getirdi *** Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş *** Yanımdaydın ne oldu Niye gittin ne oldu Ne güzel başlamıştık Sonumuz yalan oldu *** Felekten bir geceydi Her yer eğlenceydi 13 kuruşluk adam mı Seni yola getirdi *** Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş Yalan olmuş, yılan olmuş *** Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş *** Aynı şeyler bir daha olmaz gülüm olmaz Boş bi'kaç kelimeyle şu koca gönül doymaz Yaptığın bana evlat acısı gibi koymuş Senin derdin üzerimden prim olmuş, reklam olmuş Yalan olmuş, yılan olmuş

Ben Seni Sevemedim Ben seni sevemedim Sen beni sevemedin yar Yapamadık olmadı ya Denedik olmadı ya Seninle olamadı *** Yaradana sığınıp ümitsizlikten kapıldım gözlerine Düne inanıp sevgisizlikten sarıldım sözlerine Seninle olamadı *** Ben seni sevemedim Sen beni sevemedin yar Yapamadık olmadı ya Denedik olmadı ya Seninle olamadı *** Yaradana sığınıp ümitsizlikten kapıldın gözlerime Düne inanıp sevgisizlikten sarıldın sözlerime Seninle olamadı

Bilmem Gördüm Sırtımda birçok bıçak gördüm Senin elindeki yüzünden mi öldüm Senin gönül gözünden mi bakıp gördüm, öyle öldüm *** Son kez Geçti içimden her şey son kez Hiç anlamadın ki kadın beni bir kez E aptal mı sandın bu adam gider bir kez Gider gelmez *** Gözlerin bakmıyor Çok uzaklaştın neden bilmem, neden bilmem Eğer bir gün ayrılırsan sana günahımı vermem Geri gelmem *** Son kez Geçti içimden her şey son kez Hiç anlamadın ki kadın beni bir kez E aptal mı sandın bu adam gider bir kez Gider gelmez *** Gözlerin bakmıyor Çok uzaklaştın neden bilmem, neden bilmem Eğer bir gün ayrılırsan sana günahımı vermem Geri gelmem

Mevsimler Geçerken Seni ilk gördüğümde Yok oldum, yalan oldum Baktım gözlerine, ah, o anda Talan oldum Sona kalan oldum *** Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken Çok istedim, yanımda sen yoktun Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş O yeşil gözlerinde ben yoktum *** Yine kayıp bi' yazdı Ellerin bembeyazdı Baktım gözlerine, ah, o anda Seni yazdı Sadece seni yazdı *** Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken Çok istedim, yanımda sen yoktun Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş O yeşil gözlerinde ben yoktum *** Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken Çok istedim, yanımda sen yoktun Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş O yeşil gözlerinde ben yoktum, yoktum *** Mevsimler geçerken O yeşil gözlerinde ben yoktum O yeşil gözlerinde ben yoktum O yeşil gözlerinde ben yoktum, yoktum

Senin Gibi Olsun (Raki) Dilinden düşürdün yarınları Gözlerin bir baksa yeterdi bana Saymadan bitirdin hep yılları Sözlerin bir tutsa yeterdi bana Varlığın içimden seni atsa da *** Oof of usandım yardan Oof of çıksan hayatımdan Oof of usandım rakıdan Oof of içsem hayatından *** Dilinden düşürdün yarınları Gözlerin bir baksa yeterdi bana Saymadan bitirdin hep yılları Sözlerin bir tutsa yeterdi bana Varlığın içimden seni atsa da *** Oof of usandım yardan Oof of çıksan hayatımdan Oof of usandım rakıdan Oof of içsem hayatından *** O rakı şişesine bi' balık olsam Şişenin en dibine sen hapis olsan Mezedir yıllarımız, afiyet olsun Dibini görmeyen de senin gibi olsun Senin gibi olsun *** Oof of usandım yardan Oof of çıksan hayatımdan Oof of usandım rakıdan Oof of içsem hayatından

Ver O Güzel Gözlerinden Birini Konuşamam hiç senle Konuşsana sen benle Belki bi' ahenk gelir ah şu solgun yüzüme *** Engel kalabalıklar Nedir benim gururum bu kadar Engel kalabalıklar Neden korkuyorum ben bu kadar *** Ver o güzel gözlerinden birini takayım gönlüme Bak o zaman konuşmadan da görünür yüreğim gözüne