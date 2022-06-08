Umut Timur

Aye (aye, aye, aye, aye)
(Kalbimi alıp vermedin)
(Geri vermedin, geri vermedin)
(Kalbimi alıp gelmedin)
(Geri gelmedin, geri gelmedin)
***
A-ya
Kalbimi alıp vermedin
Geri vermedin, geri vermedin
Kalbimi alıp gelmedin
Geri gelmedin, geri gelmedin
***
Kafamı kaldı bende? Saçmaladım, yine seni görünce (huh)
Ne akıl bıraktın, ne de bi' düşünce, suç kimde?
O gözler, o kaşlar, bal gibi dudaklar
Yetişsin birisi, kalbim duracak şimdi (şimdi)
Doktor yazma reçete, benim ilacım sende (aye)
Koşarım peşinden sonunu bilmesem de (yeah)
***
Yalvarsam, "Fayda etmez" deme sakın bana
Âşıklar, bu nazı hep çekmek mi zorunda?
Haydi bana gel, haydi benim ol
Oscar ödülü gelsin artık yoksa bitmez senin bu rol
***
Kalbimi alıp vermedin
Geri vermedin, geri vermedin
Kalbimi alıp gelmedin
Geri gelmedin, geri gelmedin (vermedin)
Geri vermedin, geri vermedin (na-na-na, na-na-na)
Geri gelmedin, geri gelmedin
***
Hadi gel, hadi gel, hadi gel
Hadi gel, bana gel, bana gel
Hadi gel, hadi gel, hadi gel
Hadi gel, bana gel, bana gel
***
On s'est dit "toi et moi jusqu'à la mort"
Et si tu m'trahis c'est bye, bye, bye
Ces jaloux, ils voulaient tous ma mort
Dégagez, c'est fini, bye, bye, bye
***
Y a pas d'amour chez nous, on veut mailler
Vida loc', vida loc', vida loca
Elle est belle, elle est folle, j'vais la marier
C'est ma loc', c'est ma loc', c'est ma loca
***
Yalvarsam, "Fayda etmez" deme sakın bana (yeah)
Âşıklar, bu nazı hep çekmek mi zorunda?
Haydi bana gel, haydi benim ol
Oscar ödülü gelsin artık yoksa bitmez senin bu rol
***
Kalbimi alıp vermedin
Geri vermedin, geri vermedin
Kalbimi alıp gelmedin
Geri gelmedin, geri gelmedin
***
Kalbimi çalıp vermedin
Geri vermedin, geri vermedin (yeah)
Çekip gittin gelmedin
Geri gelmedin, geri gelmedin
***
Neler çektim, ah bi' bilsen
(Bilsen...)
Kalbimi alıp gelmedin
Geri gelmedin, geri gelmedin
Kalbimi alıp vermedin
Geri, geri, geri (huh)
***
Yalvarsam (-sam), "Fayda etmez" deme sakın bana (bana)
Âşıklar, bu nazı hep çekmek mi zorunda?
Haydi bana gel, haydi benim ol
Oscar ödülü gelsin artık yoksa bitmez senin bu rol (huh, bu rol)
***
Kalbimi alıp vermedin
Geri vermedin, geri vermedin
Kalbimi alıp gelmedin
Geri gelmedin, geri gelmedin
***
Kalbimi çalıp vermedin
Geri vermedin, geri vermedin
Çekip gittin gelmedin (eh)
Geri gelmedin, geri gelmedin