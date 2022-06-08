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7/24 Dinle Şaheser

Şaheser Şarkı Sözleri

Umut Timur Şaheser şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umut Timur Şaheser şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şaheser sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Umut Timur

Umut Timur

Şaheser

  • Vermedin (feat.MRC)
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