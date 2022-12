Umut Timur

Aye (aye, aye, aye, aye) (Kalbimi alıp vermedin) (Geri vermedin, geri vermedin) (Kalbimi alıp gelmedin) (Geri gelmedin, geri gelmedin) *** A-ya Kalbimi alıp vermedin Geri vermedin, geri vermedin Kalbimi alıp gelmedin Geri gelmedin, geri gelmedin *** Kafamı kaldı bende? Saçmaladım, yine seni görünce (huh) Ne akıl bıraktın, ne de bi' düşünce, suç kimde? O gözler, o kaşlar, bal gibi dudaklar Yetişsin birisi, kalbim duracak şimdi (şimdi) Doktor yazma reçete, benim ilacım sende (aye) Koşarım peşinden sonunu bilmesem de (yeah) *** Yalvarsam, "Fayda etmez" deme sakın bana Âşıklar, bu nazı hep çekmek mi zorunda? Haydi bana gel, haydi benim ol Oscar ödülü gelsin artık yoksa bitmez senin bu rol *** Kalbimi alıp vermedin Geri vermedin, geri vermedin Kalbimi alıp gelmedin Geri gelmedin, geri gelmedin (vermedin) Geri vermedin, geri vermedin (na-na-na, na-na-na) Geri gelmedin, geri gelmedin *** Hadi gel, hadi gel, hadi gel Hadi gel, bana gel, bana gel Hadi gel, hadi gel, hadi gel Hadi gel, bana gel, bana gel *** On s'est dit "toi et moi jusqu'à la mort" Et si tu m'trahis c'est bye, bye, bye Ces jaloux, ils voulaient tous ma mort Dégagez, c'est fini, bye, bye, bye *** Y a pas d'amour chez nous, on veut mailler Vida loc', vida loc', vida loca Elle est belle, elle est folle, j'vais la marier C'est ma loc', c'est ma loc', c'est ma loca *** Yalvarsam, "Fayda etmez" deme sakın bana (yeah) Âşıklar, bu nazı hep çekmek mi zorunda? Haydi bana gel, haydi benim ol Oscar ödülü gelsin artık yoksa bitmez senin bu rol *** Kalbimi alıp vermedin Geri vermedin, geri vermedin Kalbimi alıp gelmedin Geri gelmedin, geri gelmedin *** Kalbimi çalıp vermedin Geri vermedin, geri vermedin (yeah) Çekip gittin gelmedin Geri gelmedin, geri gelmedin *** Neler çektim, ah bi' bilsen (Bilsen...) Kalbimi alıp gelmedin Geri gelmedin, geri gelmedin Kalbimi alıp vermedin Geri, geri, geri (huh) *** Yalvarsam (-sam), "Fayda etmez" deme sakın bana (bana) Âşıklar, bu nazı hep çekmek mi zorunda? Haydi bana gel, haydi benim ol Oscar ödülü gelsin artık yoksa bitmez senin bu rol (huh, bu rol) *** Kalbimi alıp vermedin Geri vermedin, geri vermedin Kalbimi alıp gelmedin Geri gelmedin, geri gelmedin *** Kalbimi çalıp vermedin Geri vermedin, geri vermedin Çekip gittin gelmedin (eh) Geri gelmedin, geri gelmedin