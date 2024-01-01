Ağlıyorum Bir Gemi Kalkar Umut Limanından Ufkuma Yelken Açan Bir Kuş Uçurdum Dün Avucumdan Aşka Kanat Çırpan Gecenin Içinde Düşlere Daldım Artık Uyanmam *** Gerçek Sandım.. Bulut Oldum Göz Yaşı Döktüm Ağladım (Ağladım) Sesizceeee Er Yada Geç Bu Hüzün Geçecek *** Üzgün Yüzüm Gülecek Er Yada Geç Bu Acım Dinecek Umut Yenilmeyecek Bir Gemi Kalkar Umut Limanından Ufkuma Yelken Açan *** Bir Kuş Uçurdum Dün Avucumdan Aşka Kanat Çırpan Gecenin Içinde Düşlere Daldım Artık Uyanmam Gerçek Sandım.. *** Bulut Oldum Göz Yaşı Döktüm Ağladım (Ağladım) Sesizceeee Er Yada Geç Bu Hüzün Geçecek Üzgün Yüzüm Gülecek *** Er Yada Geç Bu Acım Dinecek Umut Yenilmeyecek

Hasret Aldın beni saldın yarim Senden öteye oy senden öteye Duramam yar senden ayrı Uzak ellerde oy yaban ellerde *** Ben bir garip kaldım burda Hiç yolum düşmez umuda Sessiz ölümün koynunda Yalnız bırakma *** Dağlar açılmıyor Yollar tükenmiyor Hasret çekilmiyor yar

Mavi Gözlerin Su akar yatağını bulur derdin Gönlüme aktı gözlerin Sevme diyorsun zor geliyor Anlamı yok sözlerin *** Aklımda bir sır gibi mavi gözlerin *** Hani bir düş görürsün sonra Uyanmak zor gelir Sevdiğim seni saramadım ya Bu dünya bana dar gelir *** Aklımda bir sır gibi mavi gözlerin